Savona, sabato anche Povia in piazza Sisto alla protesta contro il green pass

Savona. Ci sarà anche Giuseppe Povia, convinto oppositore del green pass, tra i manifestanti che sabato pomeriggio a partire dalle 15.30 si ritroveranno come al solito in Piazza Sisto IV a Savona.

Ad annunciare sui social la sua presenza è lo stesso cantautore: “Si combatte. Io ci metto la musica. E e poi ho sempre voglia di abbracciarvi” ha scritto in un post in cui rilancia la locandina realizzata dal Comitato Pensiero Critico, nato nelle ultime settimane nella città della Torretta.

La manifestazione del sabato a Savona, solitamente, è organizzata dalla Cub: ogni weekend i savonesi contrari all’adozione del certificato verde si ritrovano sotto il municipio per esprimere il loro dissenso verso la decisione del governo.

Solitamente a ritrovarsi davanti al palchetto sono alcune decine di persone (dalle 50 alle 80). Sabato 6 novembre, però, potrebbero essere di più: è prevista infatti la presenza del cantante Povia, che sarà protagonista di una esibizione “unplugged” e spiegherà il suo punto di vista ai presenti.

Il cantautore reso celebre da “I bambini fanno oh” e da “Luca era gay” è da tempo uno dei personaggi più attivi nella battaglia contro il green pass. A metà ottobre, dopo i fatti di Roma con alcuni esponenti di estrema destra protagonisti dell’assalto alla sede di Cgil, aveva insinuato un coinvolgimento del Governo: “L’estrema destra viene spesso reclutata da governo per delegittimare il dissenso – aveva dichiarato alla Adnkronos – E’ una cosa già vista, si faceva negli anni Settanta, io ero a Genova nel 2001 e ho visto la stessa identica cosa. Bastano 30 infiltrati per delegittimare una piazza e far scoppiare il caos”.

“Impossibile che 100mila persone siano tutte violente, lo sanno tutti, i telegiornali ormai fanno i copia e incolla – aveva aggiunto – Ormai nell’era di internet non ci casca più nessuno, è facile capire come stanno le cose. Lo vedi che 100mila persone non possono essere tutte violente”.