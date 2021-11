Savona, polemica sul presidente del consiglio comunale. La minoranza attacca: “Inizio pessimo, scelta imposta”

Savona. E’ iniziata nella polemica la prima prima seduta del consiglio comunale di Savona del quinquiennio Russo dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre. La minoranza ha attaccato duramente la scelta compiuta dalla maggioranza di presentarsi in aula con il nome del presidente del consiglio comunale già deciso, uno dei primi atti previsti.

“Sulla figura che abbiamo scelto c’è stata piena adesione di tutti i gruppi di maggioranza – spiega le motivazioni della scelta il consigliere del Partito Democratico Alessandra Gemelli -. Proponiamo Franco Lirosi per esperienza, equilibrio e capacità amministrativa. Crediamo possa rappresentare il consiglio comunale in questi 5 anni”.

Critiche dalla minoranza (Movimento Cinque Stelle, lista Toti per Savona, Lega, Fratelli d’Italia). Tutti sono in disaccordo con questa scelta e non apprezzano le modalità con le quali è stato scelto. Il primo a intervenire è Manuel Meles (M5S): “La maggioranza non coglie lo spirito di rinnovamento che propone il sindaco. Questa figura rappresenta il passato”.

Fanno eco i consigliere del centro destra che lamentano di non essere stati coinvolti: “Il saluto del sindaco è stato anche un inizio di una presentazione e delle sue linee programmatiche – osserva il consigliere comunale della lista Toti per Savona Fabio Orsi -. Siamo andati oltre alla presentazione istituzionale. Voglio sottolineare che sarebbe stato doveroso portare in consiglio la proposta“. “Ci sarebbe piaciuto essere stati interpellati prima”, fa notare Maurizio Scaramuzza (Lega). “Dal mio punto di vista non inizia benissimo, mi sembra di essere tornati indietro nel tempo”, ha aggiunto Massimo Arecco (Fdi).

Dopo la discussione, i consiglieri hanno espresso il voto (segreto). Franco Lirosi è stato eletto presidente del consiglio comunale con 20 voti, tutti quelli possibili (i 19 consiglieri della maggioranza presenti e il sindaco), e con 12 schede bianche (i voti della minoranza). “Sarò super partes“, ha garantito davanti ai consiglieri Lirosi. Invece, il vicepresidente del consiglio è Ileana Romagnoli (Toti per Savona).

Il consigliere Marco Ravera (Sinistra per Savona) è l’unico assente (giustificato). Presenti, invece, tutti gli assessori.

IL DISCORSO DI MARCO RUSSO: “E’ un onore, ma anche una responsabilità per me e tutti i consiglieri”

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”, rompe il silenzio il primo cittadino di Savona Marco Russo. E inizia così il discorso nell’aula consiliare: “E’ un onore per me assumere la carica di sindaco di Savona e indossare questa fascia che rappresenta tutta la città e presentarmi davanti al consiglio comunale in questa sala prestigiosa, è un onore giurare sulla Costituzione”.

Anche oneri: “Onore ma anche responsabilità verso la storia della città, responsabilità di tenere alto il tenore della dialettica politica e della discussione democratica”. I ringraziamenti rivolti a “partiti, cittadini, gruppi” che “hanno contribuito alla campagna elettorale” e a “tutti coloro che hanno presentato i loro problemi sperando di trovare delle soluzioni”. ” Speranza e responsabilità verso la città e i savonesi su di me e sulla maggioranza che ci sostiene ma anche sulla minoranza“.

Presenta gli assessori della sua squadra: “Ho composto la giunta consapevole della responsabilità che ho. L’ho composta con i criteri che ritengo al centro del progetto di città che io ho portato avanti in questi mesi. Ho affidato a loro le deleghe che interpretano l’agenda, tutt’altro che strane (la minoranza aveva fatto polemiche sul numero di deleghe, il consigliere comunale Manuel Meles le aveva definite “bislacche“).

“Viva la Costituzione, viva Savona, città solidale e democratica, medaglia d’oro alla Resistenza”, conclude così il primo discorso in consiglio comunale.