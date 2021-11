Savona. Ancora una volta le auto parcheggiate nella zona di via Piave a Savona finiscono nel mirino dei vandali.

A segnalarlo un lettore di IVG, che ha inviato alla nostra redazione una serie di foto piuttosto esplicite, con finestrini e parabrezza mandati in frantumi.

Negli ultimi tempi si sono registrati episodi simili in diverse parti della città, come una settimana fa in piazza del Popolo o nello stesso park di via Piave.