Savona, mister Balleri festeggia la qualificazione: “Prestazione importante, ci tenevamo a passare il turno”

Carcare. Questa sera allo stadio Candido Corrent è andata in scena la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria. A sfidarsi sono state Savona e Carcarese, due ottime formazioni riuscite a dar vita ad uno spettacolo davvero godibile. Alla fine è stato 2-0 per gli Striscioni, un risultato che ha permesso a Stefanzl e compagni di proseguire l’ottimo percorso intrapreso allungando a tre la striscia di vittorie consecutive.

Nel post partita non poteva dunque mancare il commento di David Balleri, mister del Savona il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo affrontato la partita in maniera importante, oggi i ragazzi sono stati meravigliosi e credo che la vittoria sia stata meritata”.

In seguito l’allenatore ha svelato come lui ed i suoi ragazzi fossero consapevoli delle possibili difficoltà alle quali avrebbero dovuto far fronte questa sera, una condizione scongiurata grazie ad una prestazione che ha lasciato Balleri davvero soddisfatto.

Infine in chiusura il tecnico ha dichiarato: “Contro il Pontedecimo ci aspetta una partita difficilissima su un campo altrettanto ostico, ci vorrà la massima concentrazione per poter affrontare questa squadra”.

È terminata così l’intervista a mister David Balleri, tecnico del Savona pronto adesso a preparare al meglio i suoi per l’insidioso incrocio nel genovese di domenica pomeriggio.