Savona, Marinelli ringrazia lo Speranza e svela: “Non facciamo la corsa sulla Sampierdarenese, ci sono squadre più forti”

Savona. Domenica allo stadio Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena la sfida tra Savona e Letimbro, un match scoppiettante conclusosi sul punteggio di 5-2 in favore dei padroni di casa. Al termine di esso, successivamente agli interventi di Macagno e Stefanzl, non poteva mancare un commento da parte di Simone Marinelli, presidente degli Striscioni il quale ha optato per rilasciare le seguenti dichiarazioni: “Oggi abbiamo ottenuto una vittoria non facile, i nostri avversari hanno giocato la loro partita senza regalarci nulla. Grandi complimenti a loro per la personalità dimostrata e allo Speranza, formazione allenata da un ottimo tecnico quale mister Girgenti.”

In seguito poi il numero uno dei biancoblù ha sottolineato come, a suo parere, il Savona non debba fare la corsa sulla Sampierdarenese, questo perché secondo lui nel raggruppamento degli Striscioni ci sarebbero squadre più forti rispetto a quella genovese.

Successivamente l’intervistato ha poi aggiunto: “Per me questa è una Prima Categoria finta, molte squadre potrebbero militare in Promozione. Vincere le partite non è facile e nessuno regala nulla, questa settimana abbiamo insistito un po’ con la preparazione atletica e ci attendevamo qualche difficoltà in più.”

Infine sono arrivati anche i ringraziamenti al presidente della Polisportiva Quiliano Pastorelli e al Legino, tutto ciò sottolineando come il campo di casa del Savona resti il Ruffinengo. È così terminata l’intervista a Simone Marinelli, presidente biancoblù dimostratosi davvero soddisfatto per quanto mostrato dalla propria squadra.