Savona, Macagno festeggia la propria doppietta indicando la via: “Tutte le partite andranno affrontate come se fossero delle finali”

Quiliano. Ieri allo stadio Andrea Picasso è andato in scena uno dei match validi per l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Ad affrontarsi sono state Savona e Letimbro, due formazioni combattive riuscite a dar vita ad un derby davvero appassionante, una partita ricca di ottimi spunti ed emozionanti colpi di scena. Alla fine è stato 5-2 per gli Striscioni, un epilogo maturato principalmente per merito di un incontenibile Manuele Macagno, fantasista e uomo chiave di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.

Al termine del match non poteva dunque mancare il commento dell’attaccante biancoblù, giocatore come anticipato autore di una prestazione davvero sublime impreziosita da due reti e da due assist illuminanti: “Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima, tutte le partite da parte nostra dovranno essere affrontate come se fossero una finale di Champions. Dobbiamo pensare a conquistare più punti possibili, i conti poi li faremo alla fine.”

In seguito Macagno ha svelato di essere molto contento sia a livello personale che di squadra, questo perchè le ultime sfide disputate stanno consegnando un Savona nell’ultimo periodo migliorato sia dal punto di vista del gioco che da quello delle prestazioni. Infine il numero 10 degli Striscioni non ha potuto fare a meno di dedicare un pensiero ai propri tifosi: “Dobbiamo ringraziare i ragazzi che ogni domenica ci seguono, grazie a loro giochiamo sempre con un uomo in più. Anche noi abbiamo trovato un grande entusiasmo, restiamo compatti e guardiamo al futuro con fiducia.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Manuele Macagno, talentuoso fantasista biancoblù pronto a continuare a trascinare i suoi grazie a prestazioni di livello assoluto simili a quella offerta ieri contro la malcapitata Letimbro.