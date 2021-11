Savona, l’istituto M.G. Rossello si presenta: due open day a novembre

Savona. L’istituto M.G Rossello a Savona, in via Montegrappa, organizza nel mese di novembre due open day per far conoscere le proprie attività didattiche.

Mercoledì 17 novembre dalle 9-12 l’open day sarà dedicato alla scuola secondaria di primo grado, a cui sono invitati genitori e ragazzi che stanno per concludere la scuola elementare.

Mercoledì 24 novembre, invece, dalle 9-10.30 sarà la presentata la scuola primaria, tutte le famiglie dei bambini che stanno terminando la scuola dell’infanzia sono i benvenuti nell’istituto.

Per qualsiasi informazioni si può visitare il sito web oppure telefonare al 019-829860.