Savona, la gioia del presidente Marinelli per il passaggio in Coppa: “Vincere è il nostro imperativo”

Settimana da incorniciare per il Savona. Gli Striscioni hanno riconquistato la vetta del campionato di Prima Categoria agguantando la Sampierdarenese e hanno superato il turno in Coppa Liguria.

Dopo il pareggio per 1 a 1 dell’andata, ieri il Savona ha battuto 2 a 0 la Carcarese, capolista del girone “A”, in trasferta al “Candido Corrent” in un ambiente freddo per la temperatura reso caldo dalla presenza delle due tifoserie. Fattore atipico per la categoria.

Il presidente del Savona Simone Marinelli si complimenta con gli avversari e plaude ai suoi ribadendo che per la sua squadra l’imperativo è soltanto uno: provare a vincere tutte le competizioni.