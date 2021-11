Savona, l’8 dicembre al via la 22esima edizione del Festival internazionale “Voci nell’ombra”

Savona. Dopo il ventennale celebrato nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia, dopo l’edizione on line organizzata in pieno lockdown, il Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’ombra” è giunto alla XXII edizione. Organizzato dall’Associazione culturale Risorse — Progetti & Valorizzazione con la direzione artistica e organizzativa di Tiziana Voarino, si tiene dall’8 al 12 dicembre 2021 e segna il ritorno nella città di Savona, a cui si affianca Genova.

Sarà dedicato a Ludovica Modugno, attrice e doppiatrice scomparsa lo scorso ottobre, voce ufficiale di Glenn Close, Cher, Anjelica Fluston, tra le altre. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con ingresso libero fino a esaurimento posti, regolato dal Green Pass e dalle norme sanitarie vigenti.

Con la ventiduesima edizione tornano le nomination per il cinema e la televisione, nelle sezioni miglior doppiaggio generale, miglior voce maschile e migliore voce femminile. Il tradizionale riconoscimento è l’Anello d’oro e si riferisce all’antica unità di misura del doppiaggio, attualmente sostituita dal time code. Con la ventiduesima edizione tornano le nomination per il cinema e la televisione, nelle sezioni miglior doppiaggio generale, miglior voce maschile e migliore voce femminile. Inoltre saranno consegnati il Premio per l’adattamento dei dialoghi nel cinema e in televisione e la Targa alla Carriera, mentre l’Anello d’ Oro ai prodotti di Animazione e il premio Voci di Cartoonia 2021 sarà assegnato ad Alberto Vannino e Luca Tesei, rispettivamente doppiatori di Luca Paguro e Alberto Scorfano nel film “Luca” di Enrico Casarosa, una storia ligure prodotta da Disney Pixar. La giuria è composta da esperti del settore, giornalisti, critici cinematografici, esponenti del mondo dello spettacolo e docenti accademici. Tutti i nomi sono riportati sul sito del festival.

“E sempre ín crescita — dichiara Tiziana Voarino, direttrice di “Voci nell’Ombra” – volto alla dinamica del rinnovamento e dell’attualizzazione, il nostro festival. Attento alle esigenze e ai nuovi scenari del settore, anche in relazione all’evoluzione delle tecnologie e delle piattaforme di visione, alle necessità di fruibilità on line, pronto a implementare l’attenzione sull’accessibilità agli audiovisivi. Proiettati verso l’internazionale non tralasciamo il territorio: sono oltre cento le cento realtà partner e indubbia è la testimonianza di una forte e voluta promozione proprio di esso e di realtà rappresentative”.

“Dieci anni fa avevamo iniziato a parlare di quanto sarebbe stato bello ospitare a Savona questo festival”, dice il vicesindaco Elisa Di Padova. “Quest’anno c’è questa nuova edizione che vede la presenza di Savona con due giornate e siamo liete che si sia scelto di presentare questa edizione in sala rossa in un momento, in cui ci siamo appena insediati, ma in cui possiamo dare un segnale. Io rimango stupita dalla quantità di partner che questo festival riesce ad aggregare, gli eventi quando costruiti e hanno ricadute effettive sulla città e sulle professioni che da questo possono nasccere aggregano. Il nostro territorio sono molto vicini al tema artistico del grande e del piccolo schermo per casualità e per natura”.

“E’ uno dei primi momenti che presento come assessore alla cultura – ha detto Nicoletta Negro -, è un progetto che eredito. E’ un progetto che va avanti da tanti anni, non abbiamo bisogno di progetti spot ma dobbiamo valorizzare quello che già c’è. E’ coinvolta la città e i nostri luoghi importanti. Saluto con felicità questo nuovo inizio che vuole essere simbolicamente un inizio culturale della nostra città“.