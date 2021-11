Savona, il Liceo Giuliano Della Rovere si presenta: gli open day, visite e laboratori in programma

Savona. Come da tradizione, anche quest’anno il Liceo “Giuliano Della Rovere” di Savona apre le sue porte al pubblico per farsi conoscere e presentare l’offerta formativa riguardante i suoi indirizzi di studio: Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES), Liceo Linguistico ed ESABAC Internazionale.

Dopo la prima presentazione in streaming sulla piattaforma del “Salone Orientamenti”, tenutasi lo scorso 16 novembre, le attività presso la sede del Liceo hanno già visto lo svolgimento del primo Open Day il 20 novembre e la visita dell’istituto il 24 novembre scorsi.

“Tutti gli eventi – dicono dall’istituto – sono stati pensati per dare un segno di ripartenza e di accoglienza alle famiglie dei ragazzi che, in un tempo già così difficile, devono effettuare la scelta più importante per il loro futuro. Per questo, il Liceo organizza parte delle sue attività rivolte all’Orientamento in Entrata in modalità doppia, ovvero sia in presenza che a distanza”.

Nel mese di dicembre, sono stati organizzati altri appuntamenti:

OPEN DAY (in presenza e a distanza, su prenotazione)

4 dicembre 2021 (9.00-10.05; 10.15 – 11.20; 11.30 – 12.35)

18 dicembre 2021 (9.00-10.05; 10.15 – 11.20; 11.30 – 12.35)

VISITA DELL’ISTITUTO (con un docente accompagnatore, su prenotazione)

9 dicembre 2021, con due turni: 15.30-16.15 e 16.30-17.15

15 dicembre 2021, con due turni: 15.30-16.15 e 16.30-17.15

LABORATORI DI INDIRIZZO (a distanza, su prenotazione)

14 dicembre 2021 (ore 15.30 – 17.00) Scienze Umane

15 dicembre 2021 (ore 15.30 – 17.00) LES

16 dicembre 2021 (ore 15.30 – 17.00) Liceo Linguistico – ESABAC

Come prenotare

La prenotazione per tutti gli eventi avviene esclusivamente tramite la compilazione della richiesta di partecipazione sul sito istituzionale https://www.liceodellarovere.edu.it/ cliccando sulla sezione “Orientamento”. L’utente accede al modulo di richiesta relativo all’indirizzo di studi prescelto (Scienze Umane, LES o Linguistico/ESABAC) e seleziona la fascia oraria (per gli Open Day e per la visita della scuola) o l’attività laboratoriale alla quale intende partecipare. L’utente riceve via e-mail il link per collegarsi alla presentazione nell’orario richiesto. Per coloro che prenotano per l’evento in presenza, si ricorda la necessità di presentarsi almeno cinque minuti prima dell’appuntamento e di esibire il Green Pass (per i soli visitatori adulti) e l’autocertificazione che il Liceo invierà qualche giorno prima di ogni evento tramite e-mail. Si ricorda che le prenotazioni si aprono una settimana prima di ogni appuntamento.

Tour virtuale per tutti

Sul sito https://www.liceodellarovere.edu.it/ è disponibile un tour virtuale, che consente agli interessati di esplorare gli ambienti all’interno dell’edificio in maniera immersiva e realistica. In particolare, si possono visitare i numerosi laboratori didattici, informatici e scientifici presenti nella scuola, il salone-biblioteca, la palestra e le aule scolastiche.