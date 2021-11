Savona, il discorso di Russo in consiglio: “Un onore, ma anche una responsabilità per me e tutti i consiglieri”

Savona. “Non è un voto di delega ma di partecipazione, a Savona si è accesa la speranza, non passiva ma di far ripartire la città e prepararla alle sfide del futuro. Speranza e responsabilità verso la città e i savonesi su di me e sulla maggioranza che ci sostiene ma anche sulla minoranza per fare in modo che la dialettica politica non facciano venire meno nella città la fiducia verso il futuro“. Lo dice il sindaco di Savona Marco Russo durante il primo consiglio comunale della legislatura.

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”, rompe il silenzio il primo cittadino di Savona. E inizia così il discorso nell’aula consiliare: “E’ un onore per me assumere la carica di sindaco di Savona e indossare questa fascia che rappresenta tutta la città e presentarmi davanti al consiglio comunale in questa sala prestigiosa, è un onore giurare sulla Costituzione”.

E pone l’attenzione sul valore del ruolo istituzionale che ricopre: “Quando si assumono cariche politiche bisogna ricordarsi che sono più importanti delle persone che le ricoprono, perchè c’erano prima e ci saranno dopo. Le persone che le ricoprono temporanemente danno forma nel periodo durante il quale esercitano”.

Anche oneri: “Onore ma anche responsabilità verso la storia della città, estremamente ricca di momenti alti che ha saputo essere protagonista e interpretare le sfide più difficili, anche dopo essere caduta ha saputo rialzarsi. Noi, consapevoli di essere nel nostro piccolo, ci inseriamo in questa storia. L’onere di tenere alto il tenore della dialettica politica e della discussione democratica, è giusto sottolineare la solennità dei momenti istituzionali perchè la democrazia è fatta anche di riti che ne enfatizzano lo spirito”.

I ringraziamenti rivolti a “partiti, cittadini, gruppi” che “hanno contribuito alla campagna elettorale” e a “tutti coloro che hanno presentato i loro problemi sperando di trovare delle soluzioni”. Un periodo ricco di emozioni: “E’ stata un’esperienza umanamente fortissima perchè in questi momenti si capisce il valore del dialogo”.

Presenta gli assessori della sua squadra: “Ho composto la giunta consapevole della responsabilità che sento gravare innanzitutto su di me. L’ho composta con i criteri che ritengo al centro del progetto di città che io ho portato avanti in questi mesi. Ho affidato a loro le deleghe che interpretano l’agenda, tutt’altro che strane (la minoranza aveva fatto polemiche sul numero di deleghe, il consigliere comunale Manuel Meles le aveva definite “bislacche“).

“Viva la Costituzione, viva Savona, città solidale e democratica, medaglia d’oro alla Resistenza”, conclude così il primo discorso in consiglio comunale.

Il consigliere della lista Toti per Savona Fabio Orsi prima di criticare la scelta di Franco Lirosi come presidente del consiglio ha attaccato il sindaco per il discorso iniziale: “Il saluto del sindaco è stata l’inizio della presentazione delle sue linee programmatiche. Siamo andati oltre alla presentazione istituzionale”.