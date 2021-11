Savona. Il 13 dicembre torna la fiera di Santa Lucia, annullata lo scorso anno a causa della pandemia. Ad annunciarlo nella riunione della giunta comunale savonese è il vicesindaco Elisa Di Padova.

Oltre a questo evento, per gli ambulanti un’altra notizia positiva: il mercato sarà spostato al giorno precedente per evitare la sovrapposizione e saranno recuperare le due giornate in cui era saltato.

Le giornate di recupero del mercato settimanale quindi domenica 21 novembre (1 novembre), 5 dicembre (allerta del 4 ottobre) e 12 dicembre (13 dicembre).

L’edizione 2020 era saltata a causa della salita dei contagi in tutta Italia, Liguria e savonese non esclusi, complici i possibili e fisiologici assembramenti. Per quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di farla, tornano così le bancarelle ad animare la città in vista del Natale. I banchi saranno nelle vie del centro: in via Paleocapa, in via Manzoni e in corso Italia.

“E’ una manifestazione fieristica come i mercati. Al momento si fa sperando che vengano contenuti i contagi che però sono in crescita e quindi bisognerà fare grande attenzione e utilizzare la mascherina. Poi qualche giorno prima potremmo valutare qualche prescrizione, oltre alle norme che si dovrebbero seguire per buon senso”, ha commentato l’assessore al commercio.