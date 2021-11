Savona. Il 28 novembre 2021 è prevista la sospensione temporanea della circolazione dalle ore 9.30 alle ore 12 circa, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica “6° Savona Half Malf Marathon , con partenza ed arrivo da Savona, via Paleocapa, per 2 ore e 30 minuti dal passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara a quello della macchina recante i cartello di fine gara o comunque fino a cessate esigenze, che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”, per tutto il tratto di strada interessato secondo il percorso della competizione come riprodotto nell’allegato programma che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); è vietato a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

È obbligatorio per tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è vietato per i conducenti di veicoli e per i pedoni attraversare la strada.

La necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.