Savona, guasto a una tubatura: acqua per le strade e nei negozi

Savona. Strade e marciapiedi allagati nella tarda mattinata di oggi a Savona, nel quartiere di Villapiana, tra via San Lorenzo e via Vanini.

Le cause sono riconducibili a un problema a una tubatura di acque bianche, che ha finito per rovinare l’asfalto e riversare un buon quantitativo di acqua anche in due negozi nelle immediate vicinanze (presso la Rosticceria Danilo e La Coloniale). Non si contano danni a cose e persone, ma alcuni condomini sarebbero rimasti senza acqua in casa nell’area coinvolta.

Fortunatamente, l’inconveniente non ha bloccato il traffico, le auto continuano a circolare regolarmente.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Per consentire i lavori di ripristino sarà necessario chiudere, per la durata effettiva dei lavori, la circolazione dell’acqua nelle abitazioni e nelle attività commerciali dell’area interessata, comportando qualche disagio. E’ prevedibile qualche rallentamento anche della circolazione veicolare per consentire i lavori di ripristino.