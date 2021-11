Savona, Forzano: “Il Piano Urbano Mobilità e Trasporti sta strangolando la città”

Il PUMT Piano Urbano Mobilità e Trasporti “di fatto” sta strangolando Savona.

Dico “di fatto” perchè non è un PUMT “vero” “progettato” e che regoli tutte le direttrici di traffico, assieme a bus, pedoni e biciclette, in modo organico, corretto ed equilibrato. Un tale PUMT a Savona non è mai stato fatto.

Si va avanti a spizzichi e bocconi, che messi assieme non saranno mai come un puzzle che si compone ma solo e sempre il solito classico caos. Aggiungiamo “progetti mal fatti”? Se ne stanno accorgendo i cittadini con la realizzazione della cosiddetta “riqualificazione urbana di via Nizza e del percorso litoraneo”.

Strada ristretta in modo esagerato, parcheggi aboliti, aree bus mal disegnate, ambulanze che non potranno passare: è l’Aurelia, una strada importantissima per l’accesso a Savona, non una strada periferica! Aggiungiamo marciapiedi di larghezza ridicola accanto ad aiuole larghe tre volte tanto, pali in mezzo ai marciapiedi e tante altre “amenità”, diciamo così!

Ora i cittadini tra le Fornaci e Zinola hanno “toccato con mano” l’obbrobrio che si sta realizzando! E stanno giustamente alzando la voce di protesta!

Dalla parte opposta rispetto a Savona c’è un’altra strada altrettanto importante per volume di traffico, marciapiedi fatiscenti, piste ciclabili inesistenti: è l’Aurelia Torretta-Albissola Marina.

Anche lì c’è un progetto direi “concettualmente” speculare a quello di via Nizza, datato 2016! Strada ristretta in modo consistente a 3,5 metri, corsia ambulanze centrale abolita per far posto a marciapiedi, pista ciclabile, ed aiuola!

Naturalmente parcheggi aboliti, aree bus mal disegnate, ambulanze che non potranno passare.

Aggiungiamo rotatoria alla Torretta che non prevede l’accesso a via Santa Lucia, rotatoria incrocio via Scotto e via Valloria (accesso ospedale) molto decentrata e quasi impossibile da percorrere per bus e camion.

Anche questa è l’Aurelia, una strada importantissima per l’accesso a Savona, non una strada periferica!

Dopo aver strangolato l’Aurelia a ponente, strangoleremo anche l’Aurelia a levante?

La pista ciclopedonale potrebbe essere realizzata in parte sulla attuale sede ed in parte al di fuori, a sbalzo: vedasi semplicemente Bergeggi, od anche Portofino. Semplice, poco costosa, bella!

Possiamo chiederci, perchè un autore dietro questi progetti c’è, che cosa è il concetto alla base? Tutti a piedi ed in bici?

Per concludere: savonesi non aspettiamo la realizzazione, muoviamoci “prima”!

Paolo Forzano