Savona. Atto vandalico nella notte ai danni di un negozio di via Pia. Autori potrebbero essere esponenti di estrema destra: questa mattina infatti, alcuni passanti hanno visto sui vetri e sulla serranda di un restauratore di mobili antichi due grandi croci celtiche e la scritta “Juden”, la parola che in tedesco significa “ebrei”.

Un gesto assurdo e inspiegabile (anche perché la titolare del negozio non ha origini ebree), che sta ovviamente scatenando l’indignazione dei savonesi. “Esprimo anche a nome della giunta e della intera città il più forte senso di solidarietà al proprietario del negozio danneggiato – fa sapere il sindaco Marco Russo – E’ un atto intollerabile e inquietante non solo perché si tratta di vandalismo che danneggia gratuitamente un esercizio commerciale del cuore della nostra città, ma soprattutto perché evidenzia la presenza di un pensiero che offende la cultura democratica, antifascista e antirazzista di Savona. Dobbiamo essere tutti insieme vigili affinché questi atti non si ripetano”.

Sull’accaduto indaga la polizia di Stato, che ora sta vagliando le immagini delle telecamere della zona.

LE REAZIONI: CONDANNA BIPARTISAN

“Un gesto intollerabile, non certo solo di idiozia – commenta il presidente del consiglio comunale, Franco Lirosi – Menti squilibrate di persone indegne di una città civile e medaglia d’oro alla resistenza, pericolose per la democrazia e la civiltà. Speriamo possano essere identificate e punite”.

Durissimo anche il Partito Democratico: “Anche a Savona le intollerabili idee nazi-fascite, che da tempo pervadono l’intero territorio italiano, cercano di avere visibilità, proprio nel giorno in cui a Savona si svolge una grande manifestazione sportiva. Non un semplice gesto di vandalismo ma una azione politica fatta contro la nostra città medaglia d’oro alla residenza”.

Al coro di condanna si unisce Maurizio Scaramuzza, capogruppo della Lega in consiglio comunale: “Le immagini del negozio di via Pia imbrattato con scritte antisemite mettono i brividi e devono far riflettere. Un atto increscioso che non dovrà più ripetersi. Quella che doveva essere una giornata di festa per lo sport savonese con la Half Marathon, è diventata purtroppo un brutto esempio per la comunità. Esprimo solidarietà ai titolari dell’esercizio commerciale, vittime di questo ignobile atto vandalico”.

“Tutta la comunità antifascista savonese e la Città di Savona (Medaglia d’Oro al Valor Militare) condanna in maniera unanime questo vile gesto di matrice neofascista – scrive Simone Falco, presidente della sezione Aned Savona e Imperia – Inoltre chiede a tutti i partiti che si riconoscono nei valori dell’antifascismo di condannare in maniera altrettanto unanime. Queste scritte razziste e di matrice neofascista sono il frutto della politica d’odio scatenata sui social dal miscuglio di no-vax e di neo fascisti che, a seguito dell’assalto della Cgil, continua ad insultare la Memoria dei morti della resistenza e dei deportati che dai lager nazisti non hanno fatto più ritorno, e che morendo nelle camere a gas, con il loro sacrificio hanno riconquistato la libertà perduta devastata dal nazifascismo. Inoltre chiediamo, come già fatto dalle associazioni della resistenza a livello nazionale lo scorso 22 novembre dal Forum delle Associazioni della Resistenza, che il Governo sciolga definitiva i movimenti di estrema destra”.