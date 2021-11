Savona, cede una serranda in via Giacchiero: ferito un uomo e soccorsi mobilitati

Savona. Incidente questa mattina, una manciata di minuti dopo le 10, in centro a Savona. È successo in via Giacchiero, di fronte a “Taricco Porte”.

Stando alle prime informazioni raccolte, la serranda di un garage ha ceduto per cause ancora da accertare. A rimanere ferito, in seguito all’accaduto, è stato un uomo, colpito ad una gamba.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza, del personale del 118 e dei vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area. Il ferito è stato trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.