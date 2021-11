Savona, anziano in casa non risponde alla moglie: soccorsi mobilitati

Savona. Spiegamento di forze in corso Vittorio Veneto a Savona per un anziano, in casa, che non rispondeva ai richiami della moglie. Questa, pensando ad un malore, ha dato l’allarme.

Subito sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa.

Attimi di apprensione per l’anziano chiuso in un appartamento al quarto piano di un elegante palazzo delle Fornaci che non senti a né telefono, né campanello.

Fortunatamente si è trattato di un allarme infondato e tutto è andato per il meglio.