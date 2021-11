Savona, all’istituto Mazzini Da Vinci “accendi il tuo futuro”: accedi con rapidità, successo e competenza al mondo del lavoro

Savona. “All’istituto Mazzini Da Vinci ‘accendi il tuo futuro’ e accedi con rapidità, successo e competenza al mondo del lavoro”. Così si presenta l’istituto savonese.

L’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” prevede un triennio iniziale con articolazione in Operatore Elettrico e Operatore Meccanico, il cui punto di forza risulta essere la frequente attività di laboratorio.

L’elettrico affronta inizialmente impianti di tipo civile per poi arrivare a cablare impianti di tipo industriale, il meccanico invece prepara ed effettua manutenzione ordinaria di utensili e macchinari. Il biennio finale sviluppa nell’alunno competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi di impianti, di apparecchi tecnici e tecnologici in campo civile, industriale e marittimo-portuale.

L’inserimento lavorativo proficuo dei diplomati nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica si attesta ormai da anni su valori di oltre il 90% nel settore della manutenzione e assistenza tecnica.

Inoltre i nuovi laboratori integrati multidisciplinari di Automazione industriale, Robotica e Mobilità sostenibile e la collaborazione con aziende leader di settore come Duferco Energia e Festo, offriranno agli studenti la possibilità di utilizzare attrezzature tecnologiche d’avanguardia, in linea con le richieste dell’Impresa 4.0 e la possibilità di acquisire direttamente a scuola i livelli P1 e P2 della certificazione CETOP, riconoscimento a livello europeo delle competenze dei profili professionali di settore.