Savona, alla Sms Fratellanza Leginese una serata su “Diritti civili: non possiamo arrivare per ultimi”

Savona. Giovedì 25 novembre alle 19.15 presso la Sms Fratellanza Leginese si terrà un incontro su “Diritti civili: non possiamo arrivare per ultimi”.

L’evento è stato organizzato da Mirko Principato ed Elvio Tarditi per “mettere a sistema le varie istanze riguardanti i diritti civili, che in Italia in questo momento camminano slegati tra loro. Ciò li rende più fragili. Nessuno può negare l’importanza di una legge Zan che tuteli i diritti omosessuali e quelli di persone con disabilità; o l’importanza della legge per la legalizzazione della canapa per chi soffre di malattie degenerative”.

“L’affossamento della legge Zan è il segnale che la politica è totalmente scollata dal sentire della maggioranza degli italiani, ma ha anche sottolineato come i diritti civili in Italia non seguano un flusso unico ma vengano affrontati in maniera disunita abbattendo così la possibilità di una crescita sociale articolata. Per questo motivo giovedì sera parleremo dei diritti civili in toto e della necessità di unificare i percorsi”.

Interverranno: Marisa Ghersi, di Arcimedia e consigliere comunale a Savona; Jennifer Tocci, co-coordinatrice dell’associazione “Luca Coscioni” di Genova. Modera Isabella Sorgini.