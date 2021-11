Savate, si avvicina la finale del del campionato mondiale: Chiara Vincis affronterà Sara Tebbakh

Savona. Chiara Vincis, atleta dell’Asd Kick Boxing Savate Savona del maestro Andrea Scaramozzino, è attesa il prossimo 11 dicembre a Gannat, in Francia, per disputare la finale del campionato mondiale 2021 di savate (boxe francese) contro l’atleta transalpina Sara Tebbakh.

La Nazionale italiana di savate riconosciuta dalla Federazione Internazionale di Savate, sotto l’egida di Fight1, è guidata dai due direttori tecnici Alessandro Zini e Domenico Iaia.

“Sono fiducioso su quello che potrà essere il verdetto finale – afferma il maestro Scaramozzino – anche perché Chiara si è preparata molto lavorando interrottamente sette giorni su sette. Questo stato possibile grazie anche al suo datore di lavoro Mauro Diotto della sede provinciale Csen di Savona che, da vero uomo di sport, concede tutti i permessi e i riposi che occorrono per permettere un allenamento ottimale a Chiara, la quale spera infatti proprio in una vittoria da poter dedicare al suo datore di lavoro”.

“Purtroppo – prosegue – questa finale avverrà in Francia contro un atleta francese quindi siamo consapevoli che non ci sarà spazio per nessun errore durante il match perché un richiamo arbitrale equivale a perdere una ripresa intera e negli anni abbiamo perso diverse volte proprio a causa di questi richiami che hanno un grande peso sul verdetto finale”.

“In attesa dell’esito di questo match ci stringiamo tutti attorno alla nostra atleta azzurra, augurandole un grande in bocca al lupo e urlando insieme ‘forza Italia’” conclude il maestro dell’Asd Kick Boxing Savate Savona.

La locandina dell’evento

Chiara durante un verdetto