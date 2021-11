Sanità, Brunetto (Lega) in visita a Cairo: ha incontrato amministrazione e le realtà territoriali

Cairo Montenotte. In visita nella città valbormidese il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto che ha incontrato l’amministrazione e le realtà del territorio.

Durante il tour che ha interessato associazioni, pubblica assistenza, farmacie, residente protette, oltre ai responsabili della zona dell’Asl2, come ultima tappa, Brunetto si è recato presso lo stadio Cesare Brin in località Vesima per visitare l’area dedicata all’elisoccorso.

“Nell’ambito degli incontri sulla sanità territoriale mi sono recato nel Savonese, dove ho visitato Cairo Montenotte. Nella sede del Comune ho incontrato il sindaco Paolo Lambertini, il vicesindaco Roberto Speranza e gli assessori Maurizio Briano, Caterina Garra, Fabrizio Ghione, Ilaria Piemontese”, racconta il leghista.

“Successivamente, ho avuto gli incontri sul territorio con i volontari e il presidente dell’Avis Maurizio Regazzoni, i dottori Filippo Bagnatori e Alice Degradi della Farmacia Nuova Ferrania, la dottoressa Daniela Porqueddu della Farmacia Manuelli, il dottor Alberto Vieri della Farmacia Rodino, il presidente Marco Dogliotti e la responsabile Barbara Canestro della Residenza Protetta Ospedale Luigi Baccino, il direttore sanitario dell’Asl 2 Luca Garra, il referente Attività Ospedale Manola Dubourgel e il coordinatore infermieristico Paola Cosma del San Giuseppe, il direttore Struttura complessa del Servizio dipendenze afferente al Dipartimento salute mentale e dipendenze Roberto Carrozzino e il coordinatore infermieristico Alessandro Catania del Serd, i volontari e il presidente Bernardo Ferro della P.A. Croce Bianca, il presidente Michele Carlevarino e il presidente emerito Roberto Castellano dell’Avis di Rocchetta di Cairo, il dottor Sergio Tommasi della Farmacia San Giacomo, il responsabile Alberto Brero e il direttore sanitario Michela Carlini della Residenza riabilitativa Villa Sanguinetti”.