San Martino di cultura e tradizione al Museo del vetro di Altare

Altare. Una suggestivo sabato pomeriggio nella cornice del Museo dell’Arte Vetraria per festeggiare San Martino. Due importanti eventi in programma.

Alle 17, dopo l’introduzione del professor Andrea Piccardi, Michele Buzzi presenterà il suo libro, recentemente edito, con una conferenza sul tema “tra il mar Ligure ed il mare Egeo” con la proiezione di foto e immagini tratte dai viaggi dell’autore stesso in Grecia.

Sono moltissime le relazioni storiche, artistiche, linguistiche che legano la nostra Liguria alla Grecia antica e moderna. L’incredibile vicenda della famiglia Giustiniani e dell’isola di Chios, i poeti Eugenio Montale e Konstantinos Kavafis, il savonese Mario Lago per oltre quindici anni governatore dell’isola di Rodi. “Grecia 2013-2020. Diari del secondo millennio”, è il titolo dell’interessante opera di Michele Buzzi, edita dalla Casa Editrice BookSprint Edizioni che percorre tutte le mete più o meno gettonate della Grecia portando a scoprire usi, costumi, abitudini, luoghi, tradizioni che si perpetuano da migliaia di anni e che nonostante il loro reiterarsi sono sempre nuove e attuali. Attraverso le descrizioni dettagliate sembra di muoversi su spiagge, coste rocciose, salite impervie alla scoperta di luoghi nascosti, chiese, reperti di quella Grecia così indissolubilmente legata al Mediterraneo ed anche alla nostra storia italiana e ligure.

A seguire, alle 18, ci sarà la presentazione della “bottiglia commemorativa” realizzata in occasione di San Martino, festa legata all’antica arte della lavorazione del vetri.

L’undici novembre infatti, nei secoli passati, si accendevano le fornaci e iniziava il periodo lavorativo dei vetrai che si concludeva il 24 giugno, giorno di San Giovanni.

La bottiglia dell’edizione 2021 della Cantina Acquesi 1952 presenta un motivo floreale riconducibile allo stile liberty che caratterizza l’architettura e la decorazione di Villa Rosa, sede del Museo dell’Arte Vetraria Altarese. Applicata sul vetro l’etichetta riportante il logo del Museo a testimonianza della collaborazione per questa speciale edizione della bottiglia.

Anticamente la lavorazione del vetro si svolgeva da San Martino, 11 novembre, a San Giovanni, 24 giugno. Nei restanti mesi le fornaci venivano approvvigionate di legna, combustibile usato allora per fondere il vetro, e di altre materie prime. L’accensione dei forni era una vera e propria cerimonia detta “La Messa del Fuoco”. Il parroco, accompagnato da due chierichetti vestiti da angioletti che portavano ciascuno un cero benedetto, seguito dai consoli dell’università e dai maestri vetrai, si recava in tutte le fornaci e con i ceri benedetti appiccava il fuoco ai forni, che dopo un lento preriscaldamento erano pronti per la fusione del vetro. Il primo lavoro nella fornace, eseguito da un forte maestro, era la soffiatura di un grosso fiasco che il padrone della fornace riempiva di vino che veniva offerto insieme alla torta di riso come rinfresco conviviale di inizio lavorazione. Questa tradizione era denominata “Bagnare la Piazza”. Oggi ad Altare si ricorda ancora questa tradizione con la Fiera di San Martino e la lavorazione del vetro nelle fornaci di Villa Rosa.

Già da venerdì e fino a domenica, giorno dedicato all’annuale Sagra di San Martino nelle vie del paese di Altare, sarà presente presso la fornace di Villa Rosa il Maestro francese Jean-Marie Bertaina per una dimostrazione dell’antica arte della soffiatura del vetro in fornace