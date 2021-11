San Filippo vittoriosa, Simone Rattalino: “Era una partita da non fallire, abbiamo recuperato i tre punti persi con l’Oneglia”

Borghetto Santo Spirito. Dopo aver ottenuto un pareggio e tre sconfitte nei primi quattro turni di campionato, la San Filippo Neri ha centrato il primo successo. I giallorossi hanno avuto la meglio per 4 a 0 sul Borghetto, squadra che già avevano sconfitto lo scorso 3 ottobre, in Coppa Liguria, con identico risultato.

Simone Rattalino, a fine gara, mostra la sua soddisfazione: “Abbiamo approcciato la partita nella maniera giusta, imprimendo un buon ritmo. Nei primi 25 minuti siamo stati bravi a capitalizzare le due occasioni più grosse tra le tante che abbiamo avuto”.

Per gli albenganesi è il primo “clean sheet” in campionato, il secondo nelle nove partite stagionali giocate. “Sono contento soprattutto che non abbiamo subito reti – sottolinea il mister -, perché nelle prime quattro partite abbiamo subito molto poco ma abbiamo preso tanti gol perché siamo stati puniti alle prime ingenuità, soprattutto domenica, con l’Oneglia. Dovevamo assolutamente recuperare quei tre punti e iniziare il nostro campionato“.

I valori emersi dai primi cinque turni mostrano un campionato diviso in due, nel quale gli scontri diretti tra le pericolanti faranno la differenza in chiave salvezza. “Infatti ai ragazzi martedì ho detto che nel nostro campionato siamo a meno 3 e dobbiamo recuperare nei confronti di quelle sopra. Noi non dobbiamo fallire partite come questa e quella di domenica in casa con la Carlin’s Boys. Speriamo di non sbagliarle e magari, nel frattempo, recuperare qualche indisponibile perché la lista è veramente lunga, soprattutto nel reparto arretrato”.

La San Filippo ha avuto il merito di cercare la rete fino alla fine, senza mai mostrarsi appagata dal vantaggio. “È una cosa importantissima – afferma Rattalino -, soprattutto perché davanti abbiamo ragazzi giovani che devono necessariamente mangiarsi il campo: sono loro che ci devono aiutare perché hanno qualità e oggi i ‘senatori’ hanno fatto una partita straordinaria. Su tutti El Maazouzi, che è un ragazzo di una disponibilità incredibile: nell’ultimo mese ha fatto due allenamenti, si è prestato a venire e ha fatto comunque la differenza”.

L’unico rammarico sono i due cartellini rossi nel finale di gara: uno ad un panchinaro e l’altro ad un giocatore in campo. “Il primo cartellino rosso è grottesco perché il ragazzo in panchina non ha detto assolutamente niente. La seconda è un’ingenuità nostra che non dobbiamo assolutamente permetterci, al novantesimo, sul 4 a 0, sapendo che abbiamo già difficoltà nel reparto arretrato. Faremo tesoro anche di questo” conclude il tecnico dei giallorossi.