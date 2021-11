Salone Orientamenti, premiati i vincitori di “Liguria da gustare”

Liguria. Il 18 novembre si è svolta presso il Salone Orientamenti la premiazione dei tre vincitori di Liguria da gustare, il concorso di produzione video e di fotografia organizzato da Genova Liguria Film Commission, il Salone dell’Agroalimentare Ligure e Slow Food, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ed il Comune di Finale Ligure. Si tratta di un’attività che fa parte del programma di alfabetizzazione all’audiovisivo, portata avanti dalla Genova Liguria Film Commissione e del Centro Studi Amadeo Peter Giannini.

La partecipazione era gratuita e il concorso era destinato a video maker, creativi, esperti digitali, scuole, professionisti e non, senza limiti di età, residenti in Italia, i quali potranno partecipare, singolarmente o in gruppo, con un unico progetto.

I progetti sono stati valutati da una giuria composta da professionisti di tutte le tematiche trattate. La Giuria è presieduta dalla fotogiornalista Claudia Oliva, e composta da Giorgio Molteni, regista, Cristina Bolla, Presidente di GLFC, Luciano Costa, Event Manager del Salone dell’Agroalimentare Ligure, Cristina Cavallo, di Slow Food Liguria, e Claudio Casanova, Ass. alla Cultura di Finale Ligure.

Il montepremi, di 2mila euro, che è stato messo a disposizione dal Comune di Finale Ligure, Assessorato alla cultura, è stato suddiviso tra i vincitori: 1° posto: “I Croxetti di Varese Ligure” di Michele Ferroni, 2° posto: “Chinotto di Savona” di Finale Film, 3° posto: “La vacca cabannina” di Roberto Zanleone.

Durante la premiazione è stata inoltre annunciata l’edizione 2022 del Concorso. I partecipanti dovranno seguire le istruzioni presenti sul sito di GLFC per l’iscrizione, e inviare il proprio materiale entro il 25 febbraio 2022. I premiati saranno annunciati il 12 marzo 2022 al Salone dell’Agroalimentare Ligure.