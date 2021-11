Salone Orientamenti 2021: ecco gli appuntamenti per il 16, 17 e 18 novembre

Liguria. Ecco gli eventi organizzati nelle giornate del 16, 17 e 18 novembre, dall’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria per il Salone Orientamenti, in sinergia con enti e associazioni del territorio.

IL 16 NOVEMBRE:

Ore 11.30-13.30: #Facciamo comunicazione – “la Dieta mediterranea”, a cura di I.P.S.E.O.A. MARCO POLO e USR Liguria. Intervengono Alessandro Clavarino – Dirigente Ufficio III USR per la Liguria, Roberto Solinas – Dirigente I.P.S.E.O.A Marco Polo, Francesco Sofi – Professore Associato in Scienze dell’Alimentazione, Prof.ssa Maria Carla Zavatarelli – I.P.S.E.O.A Marco Polo. Evento in presenza con degustazione di biodrink con abbinamento di fingerfood in coerenza con la dieta mediterranea, presso Spazio Mediterraneo.

Ore 15-16: Acquario di Genova e USR Liguria “Strumenti didattici per una tematica ambientale di attualità”. Interventi di Stefano Angelini e di Bruna Valettini di Costa Edutainment. Durante l’incontro sarà presentato il programma di formazione per i docenti a cura dell’Acquario. Webinar. Ore 17: USR Liguria “ConTest 2020-2022 – i test motori per le Scuole del primo ciclo”. Interventi del Prof. Pierpaolo Varaldo, Prof. Luca Plutino, Prof. Alessio Montelatici, Prof. Gianluca Rubattino, Prof Davide Costa e Prof. Andi Quku. Evento in presenza presso Spazio Mediterraneo. IL 17 NOVEMBRE: Ore 14-16: Disal Seminario Nazionale online “Dirigere la complessità: azioni e tempi per governare l’inclusione”. Interventi di Dario Nicoli (Esperto sistemi scolastici) e di Roberto Peccenini (Dirigente Tecnico USR Liguria – Dirigente Ambito Territoriale La Spezia), coordina Ezio Delfino (Presidente nazionale DISAL). WEBINAR. Ore 16: Equipe Formativa Territoriale – “Presentazione delle attività dell’EFT”. Interventi di Barbara Staiano, Giovanni Dodero, Giulio Alluto, Valentina Zambelli, Sonia Afflisio, Mariarosa Villa. Evento presso Sala Aliseo. Ore 16: Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Genova e AIDA Genova “Architetti: una professione, molteplici possibilità”. Interventi di Valeria Alloisio e Aldo Daniele. Webinar. IL 18 NOVEMBRE: Ore 10-11: Premiazione “Ragazzi in Azienda” in collaborazione con Confindustria Genova e Aliseo.