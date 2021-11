Salone dello Studente, dal 3 al 7 novembre tappa in Liguria: “Sarà un’edizione digitale e gratuita”

Liguria. Il Salone dello Studente fa tappa in Liguria con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Cinque giorni (3-7 novembre) ricchi di appuntamenti, stand virtuali e tour interattivi per far conoscere agli studenti delle scuole superiori tutte le offerte formative post diploma nazionali e internazionali.

I primi tre giorni tutti gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 6 al 7 novembre saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedellostudente.it.

Secondo i dati del Miur, in Italia le immatricolazioni per il 2020/2021 sono incrementate del 5,7% rispetto all’anno precedente. Nelle tre regioni di questa tappa del Salone, si registra il grande balzo della Liguria, +25% con Genova passata da 5.832 immatricolazioni nel 2019/2020 a 7.281 nel 2020/2021.

“Il Salone dello Studente Campus Orienta offre la possibilità di avere una visione completa di quello che può essere il percorso post-diploma di uno studente. Sia che si tratti di proseguire gli studi, di optare per il mondo del lavoro o di provare a portare avanti entrambi”, commenta Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori, che organizza il Salone in tutta Italia.

Il programma degli incontri interattivi va da mercoledì 3 novembre a venerdì 5 novembre dalle 9 alle 16. Mentre nei giorni successivi si troveranno in rete tutti i materiali con le brochure scaricabili dei corsi e i video-webinar delle offerte formative andati in live durante la prima parte della settimana. Gli eventi in programma comprendono circa 300 appuntamenti e incontri di offerte formative post diploma.

“Il Salone dello Studente, che nella sua versione online l’anno scorso è stato seguito da oltre un milione di studenti, riproduce in rete quanto gli studenti hanno trovato durante le edizioni in presenza degli anni scorsi – affermano gli organizzatori -. Proprio come in una fiera reale, infatti, gli studenti che si ‘recheranno’ al Salone collegandosi al sito dedicato troveranno nel Padiglione Espositivo gli stand virtuali di accademie, ITS e atenei. Qui gli studenti potranno entrare, singolarmente o con tutta la classe, nella room privata e parlare di persona con il referente dell’ateneo o della scuola per chiedere informazioni”.

“Al Salone ragazzi troveranno anche percorsi espositivi dove sfogliare videogallery e scaricare brochure di sedi e corsi; sale workshop dove seguire presentazioni delle offerte formative di università e accademie, incontri e webinar interattivi; sportelli counseling di coaching in cui porre domande e dialogare con gli interlocutori; test attitudinali da provare; un motore di ricerca per scoprire tutti i corsi di laurea e tutti gli atenei italiani. Inoltre, i ragazzi potranno conoscere le opportunità di corsi pratici di orientamento alla vita universitaria e fare simulazioni dei test di accesso alle facoltà per capire, in concreto, come deve essere affrontata la preparazione” concludono.