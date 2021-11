Sabazia Pallavolo, una giornata a bordo campo per vedere le giocatrici di A1 a Cuneo

Cuneo. Le Under 16 della Sabazia Pallavolo hanno trascorso una domenica decisamente emozionante.

La formazione vadese si è recata in trasferta al palazzetto dello sport di Cuneo, uno degli impianti più belli ed importanti in Italia per il mondo del volley.

Le gialloblù hanno svolto un allenamento congiunto con le pari età del Cuneo Granda Volley, quindi sono andate ad assistere alla partita tra la Bosca S.Bernardo Cuneo e la Vero Volley Monza. L’incontro, al quale hanno assistito 1.451 spettatori, è terminato con la vittoria al tie-break delle brianzole.

Le ragazze vadesi, dando il loro aiuto nel servizio a bordo campo, hanno così potuto ammirare da vicino le giocate di alcune delle più forti giocatrici del campionato italiano.