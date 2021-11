Sabato la giornata del naso rosso, volontari Sanna Clown in Piazza Sisto IV per regalare sorrisi e animazioni

Savona. In occasione della 17esima “Giornata del naso rosso”, che si terrà sabato 27 novembre, i Sanna Clown, volontari ormai noti col “naso rosso” impegnati a portare sorrisi e allegria nelle corsie d’ospedale, saranno presenti a Savona, in piazza Sisto IV, dalle 10 alle 18.

Giochi, animazioni e tanti sorrisi: saranno questi gli ingredienti della giornata che ha l’obiettivo di “raccogliere fondi per finanziare i progetti portati avanti dall’associazione Sanna Clown – VIP Savona Onlus, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica al volontariato clown, diffondendo il pensiero positivo, che è la nostra filosofia, e che cerchiamo, ogni volta che facciamo servizio, di trasmettere a tutti” spiegano i clown savonesi.

Nella giornata di sabato, a margine degli eventi organizzati nel villaggio della Savona Half Marathon, i Sanna Clown saranno in piazza Sisto IV con palloncini, giochi, baby dance e altre iniziative. Nel pomeriggio, ad affiancare i “nasi rossi” ci saranno anche i supereroi dell’associazione Supereroi per voi. I Sanna clown, inoltre, saranno presenti anche domenica 28 novembre all’arrivo della corsa Family Run per la premiazione.