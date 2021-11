Ronn Moss, lo storico volto di “Beautiful” a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Ronald Montague Moss, per tutti Ronn, anzi, per tutti Ridge Forrester, continua il suo viaggio itinerante in Italia. Dopo aver acquistato una tenuta in Puglia e aver avviato una attività imprenditoriale nel settore vitivinicolo grazie ad una partnership realizzata in Veneto, in questi giorni l’attore statunitense si trova nella riviera ligure, precisamente a Pietra Ligure, dove ieri è stato ospite gradito di un noto ristorante pietrese.

Ronn Moss ha dato il proprio volto al personaggio di Beautiful per ben 25 anni e tanti (tante) fans lo rivorrebbero ancora protagonista sul piccolo schermo. Nel 2012 l’addio alla storica soap opera: l’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6.407) il 14 agosto 2012.

L’attore californiano vive al momento tra la Puglia e Milano e si è detto contento di poter restare in Italia molti mesi. Ora la visita nel savonese, accompagnato da alcuni amici, un soggiorno nel quale ha potuto apprezzare le bellezze del territorio e, soprattutto, le stesse specialità enogastronomiche del territorio.

Naturalmente prosegue anche la sua grande passione, quella per la musica: nel 1976 Moss si unì come bassista ad altri 3 musicisti con i quali formò il gruppo Player.

Anche con esibizioni musicali Ronn Moss sta promuovendo la sua nuova linea di vini, la Ronn Moss Wine.

E c’è da scommettere che tornerà a farsi vedere presto nella riviera savonese…