Rimpasto di giunta a Finale, Frascherelli: “Pronti a cogliere le occasioni offerte del Pnrr”

Finale Ligure. Il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli ha deciso di effettuare un “rimpasto” di giunta al fine di “cogliere le occasioni che saranno offerte dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“Saranno più di 220 miliardi di euro le risorse destinate al nostro Paese tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto – spiega il primo cittadino finalese – Ed una parte di queste (seppur minimale) saranno destinate ai Comuni. Nel nostro piccolo non vogliamo farci cogliere impreparati a questa opportunità. Ci sono ancora molte incognite e numerose lacune legate al Piano ma nelle prossime settimane dovranno essere chiariti tutti (o quasi) gli aspetti salienti. Quello che spaventa maggiormente gli amministratori italiani sono le regole del gioco con le quali siamo abituati a convivere nel nostro agire quotidiano: gli iter autorizzativi, i percorsi progettuali, i tempi delle selezioni di personale e le lungaggini dei bandi pubblici. Insomma una vera selva legata alla burocrazia. Questa selva solitamente ci fa infuriare ma ciononostante continuiamo a lottare dentro e contro il sistema e portiamo avanti con serietà e responsabilità il nostro incarico. Da buoni liguri ‘mugugniamo’ ma agiamo, coi tempi spesso biblici della pubblica amministrazione italiana. Tempi che ci fanno odiare dai cittadini che difficilmente comprendono (a ragione) le dinamiche irrazionali del sistema Italia. Questa volta però non potremmo far convivere i tempi stretti richiesti dall’Europa nell’utilizzo di queste straordinarie risorse con le ‘abitudini’ dettate dalla norma. Il rischio è perdere questa grande occasione. L’Italia proprio in queste occasioni esprime il meglio di se, ed anche questa volta riusciremo in quello che molti definirebbero un miracolo. Sono convinto che sapremo sfruttare questo momento storico unico dal secondo dopoguerra”.

Per questo motivo il primo cittadino finalese ha voluto “ridisegnare le deleghe proprio in funzione del Pnrr. Al mio vice Andrea Guzzi va la delega alla rivoluzione verde e transizione ecologica e quella a infrastrutture per una mobilità sostenibile; all’assessore Brichetto istruzione e ricerca, inclusione e coesione; all’assessore Casanova digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. De Sciora e Rosa manterranno rispettivamente bilancio e polizia municipale”

“Dopo la definizione delle deleghe politiche procederemo all’adeguamento della struttura amministrativa per preparare la macchina comunale alle potenzialità del Piano Nazionale Ripresa e resilienza. Doteremo l’organigramma interno di un’unità di progetto finalizzata al coordinamento del personale e delle potenziali risorse economiche. Entro la fine dell’anno intendiamo ultimare la nostra organizzazione per cercare di gestire bandi e finanziamenti europei. Negli ultimi anni siamo riusciti a catalizzare numerose risorse sovra-comunali, occorre essere ancora più efficaci in questa fase che difficilmente si ripeterà. Sono conscio del fatto che Governo, Regioni, Città Metropolitane e grandi Comuni saranno maggiormente beneficiari di queste risorse ma la nostra Città può avere qualcosa da dire. Noi lo diremo. Speriamo di essere ascoltati”.