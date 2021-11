Rilancio dell’aeroporto di Villanova, Consiglio regionale: “Struttura strategica per il turismo e l’economia”

Villanova d’Albenga. Il Consiglio regionale ha approvato con 25 voti a favore e un astenuto (Selena Candia di Lista Ferruccio Sansa presidente) l’ordine del giorno 344, presentato da Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, sul rilancio dell’aeroporto di Villanova d’Albenga.

Il documento impegna la giunta a mettere in atto tutte le azioni necessarie e presso tutti gli organi competenti, affinché la sede aeroportuale di Villanova di Albenga, possa godere nuovamente di un confine internazionale permanente, assegnando all’Agenzia delle Dogane ed agli altri organi di controllo (Carabinieri e Guardia di Finanza) maggior personale, ritenuto attualmente insufficiente a gestire in modo efficace, puntuale ed efficiente tutte le predette attività, ed una più chiara organizzazione dello scalo con ricadute positive e benefici anche all’economia e alla comunità locale.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha condiviso le motivazioni dell’ordine del giorno.

“La società “Riviera Airport SpA”, che gestisce il “Riviera Airport – Clemente Panero”, ha un programma di investimenti e interventi per puntare su jet privati e business aviation, unico filone possibile per dare un futuro allo scalo ingauno che attende una sua nuova dimensione operativa.

A pochi passi da Montecarlo e dalla Costa Azzurra, e “nascosta”, tra le montagne e il mare, l’aeroporto villanovese può rappresentare un punto di approdo alternativo e strategico rispetto ai “vicini” aeroporti di Nizza e Genova, ma non solo.

“Il Riviera Airport è il secondo aeroporto della Liguria dopo lo scalo genovese, una struttura che può avere sviluppo da un punto di vista turistico ed economico, a vantaggio anche di tutto il comprensorio” ha sottolineato ancora il consigliere regionale.

“Da sempre sostengo l’importanza del rilancio delle infrastrutture del territorio per favorire lo sviluppo dei settori chiave della crescita del ponente. La posizione strategica, il potenziale di sviluppo, ne fanno una struttura per la quale vanno intraprese azioni concrete, mirate all’aumento di risorse umane per rendere più funzionale e competitivo l’aeroporto sia dal punto di vista turistico che commerciale”.

“Spero che l’approvazione del mio ordine del giorno possa agevolare anche azioni volte a reintrodurre (ad esempio) i voli con la capitale, in un ottica di continuità territoriale” conclude Vaccarezza.