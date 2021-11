Rigenerazione urbana e sicurezza edifici scolastici, Tosi (M5S): “Assegnare i fondi attesi dai Comuni”

Liguria. “Portare oggi questo provvedimento in Aula, era doveroso e non potevamo certo tirarci indietro: i fondi attesi dai Comuni devono essere assegnati. Da tempo, peraltro, auspichiamo azioni concrete in materia di rigenerazione urbana. E da tempo spingiamo perché Regione si dia da fare in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Le risorse ci sono e vanno distribuite. Abbiamo dunque votato a favore in I Commissione e voteremo favorevolmente anche oggi: chi potrebbe mai osteggiare un intervento per garantire ai nostri figli plessi scolastici sicuri?”. Lo comunica il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Fabio Tosi.

“E chi ricuserebbe mai una proposta che contiene misure in chiave di riconversione energetica? Non certo il M5S, essendo queste battaglie a noi care fin dalla prima ora. Tuttavia, chiediamo per l’ennesima volta che il centrodestra e la Giunta siano più rispettosi dell’Aula e delle sedute di Commissione: le continue assenze e spesso addirittura defezioni, denotano una totale mancanza di rispetto per le istituzioni. Ci è stata chiesta responsabilità. Richiesta superflua: sfondano una porta aperta e lo sanno bene”.

“Noi siamo sempre responsabili quando si parla di benessere e sicurezza dei liguri e non ci sogniamo minimamente di agire secondo meschine logiche elettorali. Possiamo dire altrettanto – conclude Tosi – della maggioranza che procede a botte di urgenza senza aver avuto il buongusto di coinvolgerci al momento opportuno?”.