Rifiuti nel savonese, al vaglio dei sindaci il nuovo piano industriale: “Entro Natale il via libera”

Provincia. Assemblea dei sindaci in Provincia di Savona per l’affidamento in house del servizio rifiuti nel savonese, alla presenza di SAT Servizi Ambientali, azienda pubblica indicata come prossimo gestore unico. Al vaglio lo stato di avanzamento delle attività in vista dell’attuazione del nuovo piano provinciale varato nei mesi scorsi.

I Comuni appartenenti al bacino di riferimento sono 65 per una popolazione residente di 204.067 abitanti. Quelli che, a vario titolo, già fanno riferimento al gestore unico sono 43 per un totale di 173.560 abitanti residenti che rappresentano l’85% della popolazione dell’Ambito Unico.

Al vaglio delle amministrazioni comunali il piano industriale realizzato dalla società Contarina per l’affidamento in house del servizio di raccolta rifiuti. Dopo un primo incontro tecnico in Provincia, il documento è stato analizzato dai sindaci: per la prossima settimana sono stati calendarizzati una serie di incontri suddivisi per quattro gruppi ritenuti omogenei, sulla base delle diverse osservazioni elaborate dai Comuni per adattare il piano alle specifiche realtà territoriali.

Il piano industriale, dopo il via libera da parte dell’Assemblea dei sindaci, dovrà essere approvato dal Consiglio provinciale e prevede, secondo quanto trapelato, un porta a porta spinto nei piccoli comuni, affiancato da un porta a porta classico, mentre per altre realtà territoriali ci sarà un sistema integrato e modulato con aggregazioni ad accesso controllato, isole ecologiche o ancora campane interrate o semi-interrate ad accesso elettronico, come dimostrano i casi di Albenga e Alassio.

La scadenza è quella del 1 gennaio 2022 (dopo la proroga concessa dalla Regione Liguria), con SAT Servizi pronta a ricevere il mandato come soggetto unico. “Entro Natale chiuderemo tutto l’iter amministrativo con riferimento al piano industriale, quindi, chiederemo una proroga tecnica di qualche mese per la partenza ufficiale della nuova gestione, in costante contatto con stessa Regione Liguria: contiamo in primavera di traguardare un obiettivo fondamentale per il nostro territorio” afferma il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Senza l’affidamento in house e il completamento dell’operazione, non potremo accedere ai fondi del Pnrr destinati al settore dell’igiene ambientale, risorse essenziali per il savonese nel realizzazione un ciclo integrato dei rifiuti nell’ottica di una economia circolare invocata dal medesimo programma di rilancio e riconversione del sistema produttivo” aggiunge.

“Con SAT e la sua partecipazione nella gestione del discarica del Boscaccio, abbiamo una grande opportunità sul fronte dell’impiantistica e delle infrastrutturazioni adeguate al moderno trattamento dei rifiuti”.

In Conferenza dei Servizi era arrivato il via libera ad un primo intervento di estensione della discarica vadese pari a circa 100mila metri cubi, tuttavia è stato richiesto un ampliamento più strutturato e legato ai nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti: un adeguamento impiantistico, moderno e tecnologico, oltre che nel segno della piena sostenibilità ambientale, è quindi la nuova mission per concretizzare una filiera legata ad un ciclo integrato.

E sullo sfondo della complessa partita sulla governance dei rifiuti resta ancora la gara del Comune di Savona (bacino di affidamento del capoluogo), con la valutazione delle offerte pervenute.