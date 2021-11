Rari Nantes Savona e Banca Carige confermano la storica partnership: “Valori condivisi per il territorio”

Savona. Una collaborazione di lunga data e sempre più stretta quella tra Banca Carige e Rari Nantes Savona che si rinnova per la stagione 2021-2022 su basi sempre più solide.

L’accordo di partnership tra la banca ligure e la società sportiva è stato siglato oggi dal presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone, e dal Chief Commercial Officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani, presente anche il direttore di Area di Savona, Carlo Sambarino.

Carige e Rari Nantes sono da sempre accomunate dall’essere entrambe, ciascuna nel proprio ambito, un punto di riferimento importante per il tessuto sociale e le famiglie savonesi. Al di la del tema strettamente promozionale il legame tra le due realtà ha offerto negli anni numerose occasioni per promuovere iniziative concrete, sportive, di formazione, di crescita culturale, con una sinergia che ha coinvolto positivamente tutto il territorio.

La stretta di mano

“Rari Nantes rappresenta un’eccellenza a livello nazionale ed una realtà si identifica con la citta e col territorio savonese – commenta il CCO di Banca Carige, Gianluca Guaitani —. Siamo orgogliosi della stretta e storica collaborazione che abbiamo Rari Nantes Savona di cui seguiamo con passione tutte le gare e competizioni. Quello che pero mi piace sottolineare in questa bella partnership è il valore che essa ha nella promozione dello sport e il forte valore educativo che riveste a favore dell’intera comunità cittadina di cui Carige e uno dei tanti volti”.

“I valori della Rari Nantes sono valori condivisi e insieme sosteniamo il territorio in modi apparentemente diversi ma in realtà non così distanti – riprende Guaitani -. Noi sosteniamo i giovani sostenendo i sogni e i loro progetti, la Rari Nantes con lo sport. Siamo rimasti al fianco dei nostri clienti e non è stato banale. Quello che abbiamo vissuto ci deve insegnare qualcosa e oggi non dobbiamo dimenticare cosa abbiamo vissuto. Abbiamo tanta voglia di fare e vogliamo continuare a fare, ci piace essere qui con la Rari Nantes perché abbiamo valori simili. Io e tutti i colleghi di Savona siamo tutti tifosi di questa squadra. Le nostre persone sono quelle che realizzano tutto. Siamo organizzati con un presidio specifico per le famiglie e le imprese medio piccole. Dobbiamo rispondere in maniera veloce alle persone”.

Il momento della firma per Guaitani

Afferma il presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone: “Territorio, eccellenza, impegno sociale, ma anche fiducia nel futuro e investimento nei giovani. Sono i nostri valori e quelli di Carige e le ragioni profonde della lunga collaborazione. In questo periodo storico credo fermamente che la nostra funzione sociale sia sempre di più la diffusione di questi semplici valori tra i giovani e all’interno delle famiglie. Il futuro lo costruiremo tutti insieme con impegno, concretezza e sensibilità con la gioia impagabile di vedere tante persone frequentare la piscina e le nostre atlete e i nostri atleti raggiungere i loro sognati e agognati traguardi. Un grazie a coloro che ci sostengono sempre”.

“Banca Carige è una realtà territoriale e la presenza sul territorio è uno dei suoi asset di sviluppo – aggiunge Maricone -. Rari Nantes riserva l’eccellenza attraverso la valorizzazione delle risorse giovani del territorio. Il binomio è fatto in maniera attenta per valorizzare queste risorse. A Carige ci lega un rapporto storico, e questo è un valore fondamentale. È il 40° anno di presenza interrotta nel campionato di Serie A1. Gli obiettivi raggiunti in epoche complicate, ne veniamo da crisi economiche molto lunghe a cui si è aggiunta la pandemia e il lockdown. Rari Nantes Savona ha continuato a fare il suo mestiere e abbiamo tenuto duro con l’obiettivo di creare dello sviluppo, allo stesso modo ha fatto banca carige. Ringrazio banca carige perché si dimostra attenta oltre ai valori dello sport giovanile”.

Il momento della firma per Maricone

Conclude Sambarino, direttore di Area di Savona: “Da savonese e da sportivo sono orgoglioso di lavorare in un’azienda che tocchiamo con mano quanto sostiene e aiuta il territorio. In tutte le situazioni in cui ci si trova c’è un giocatore o qualcuno che ci ha giocato. La banca è presente sul territorio da sempre e nei momenti difficili ha dimostrato quanto è importante avere una realtà radicata e presente. Il periodo Covid è stato uno specchio di quanto può valere una realtà così per il territorio. Spero che questo sodalizio ci porti ad avere anni positivi”.