Rappresentativa Serie D e Under 18 in campo l’1 dicembre a Montichiari per lo stage dell’area nord

Prosegue la seconda fase di scouting per le Rappresentative Nazionali LND con gli stage territoriali di preselezione suddivisi per aree nord, centro e sud. Dopo quello tenutosi a Roma lo scorso 24 novembre, riguardante l’area centro, mercoledì 1 dicembre presso il Centro Sportivo “Montichiarello” (Montichiari – via Boschetti di Sopra, 13/15) si svolgerà il raduno congiunto della Rappresentativa Serie D e dell’Under 18 con trentotto calciatori classe 2003 e 2004 tesserati per le società di Serie D e dei club regionali dell’area nord. Dopo essersi sottoposti ai controlli previsti dal protocollo sanitario, i ragazzi convocati da mister Giuliano Giannichedda si affronteranno nel pomeriggio (ore 14.45) in un’amichevole a ranghi contrapposti.

Tra i convocati ci sarà anche il calciatore classe 2003 del Taggia Mattia Agnese che il 17 dicembre 2020 in occasione della cerimonia di premiazioni del Best FIFA Football Awards, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del FIFA Fair Play Award 2020. Un premio che Mattia si è guadagnato per un gesto di grande coraggio e solidarietà. Durante una partita disputata nel gennaio del 2019 il giovane calciatore, quando vestiva la maglia del club ligure dell’Ospedaletti, salvò la vita ad un avversario della Cairese, intervenendo tempestivamente dopo un malore a seguito di uno scontro di gioco. La Lega Nazionale Dilettanti ha voluto sottolineare il gesto del calciatore convocandolo per il raduno dove riceverà una sorpresa che renderà indimenticabile la sua esperienza con la Rappresentativa.

Programma del raduno

Mercoledì 1 dicembre

Entro le ore 13.00 raduno presso il Centro Sportivo Montichiarello – via Boschetti di Sopra, 13/15 – Montichiari (Bs)

ore 13.00: arrivo calciatori e esecuzione tamponi antigienici

ore 14.45: gara amichevole a ranghi contrapposti

LISTA CONVOCATI

Portieri: Enis Ujkaj (Gozzano), Ramon Virano (Saluzzo), Luiz Antonio Carneiro Dal Bosco (Sona), Matteo Spada (Arconatese).

Difensori: Mattia Agnese (Taggia), Simone Binello (Asti), Mattia Comiotto (Imperia), Andrea Meggiarin (Vis Nova Giussano), Riccardo Florio (Pontdonnaz), Andrea Berna (Franciacorta), Alessio Vignozzi (Seravezza), Filippo Magnaldi (Bra), Leonardo Cunico (Abano), Giacomo Gusso (Opitergina), Federico Ficini (Scandicci).

Centrocampisti: Ismaele Marchesan (Cartigliano), Mohamedamin Fatnassi (Imperia), Marco Piazza (Dolomiti Bellunesi), Gianluca D’Arrigo (Montebelluna), Luca Borghesan (Montebelluna), Roberto Sanso (Progresso), Stefano Paglino (Novara), Giordano Signoretti (Arco), Giacomo Mazzi (Villafranca Veronese), Gabriel Graziani (Albenga), Samuele Franceschini (Masi Voghiera).

Attaccanti: Mattia Fornari (Caravaggio), Ahmed Sanogo (Fanfulla), Lorenzo Sangiorgio (Gozzano), Mattia Cupani (Campodarsego), Samuele Misuraca (Sammaurese), Mattias Prevedello (Campodarsego), Tommaso Marras (Chieri), Tommaso Tucci (Alcione), Bob Omoregbe (Borgosesia), Alex Forcini (Pontdonnaz), Thomas Graziani (Albenga), Michele Ambrosini (Virtus Ciseranobergamo).

STAFF: Luigi Barbiero (Capo delegazione), Barbara Coscarella (vice segretario), Maria Teresa Montaguti (Dirigente accompagnatore), Giuliano Giannichedda (allenatore), Sergio Arnosti (vice allenatore), Bruno Federici (allenatore portieri), Gianfranco Tosoni (collaboratore tecnico), Andrea Bonetto (preparatore atletico), Diego Campolongo (medico), Andrea Bandini (fisioterapista), Sandro Della Pelle (magazziniere).

Come verificabile fa piacere osservare la presenza di 5 liguri tra le fila azzurre anche se si confida che possa esservi più attenzione nei riguardi di società quali Sestri Levante (prima in classifica nei Juniores Nazionali), Vado (ottima terza), Ligorna, Lavagnese e Sanremese.