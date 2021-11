Raid vandalici a Savona, Aloi: “Al lavoro con le forze dell’ordine per trovare i colpevoli”

Savona. Polizia locale, polizia di Stato e carabinieri stanno lavorando per trovare i responsabili delle “spaccate” alle autovetture che si trovavano parcheggiate a Savona e, in diverse occasioni, sono state danneggiate.

L’ultimo degli episodi risale alla scorsa notte, due colpevoli sono stati fermati dalla squadra Volante e ora sono in corso le indagini per capire se i due sono responsabili anche degli episodi che si sono verificati negli scorsi giorni.

In questo periodo, infatti, sono stati frequenti i raid vandalici a danno delle automobili posteggiate nella città della Torretta: la scorsa settimana in piazza del Popolo, l’altro ieri in via Piave e la scorsa notte in via Genova.

“Ci siamo attivati affichè i responsabili vengano presi“, ha detto il comandante della polizia locale Igor Aloi. Per trovare i colpevoli le forze dell’ordine si affideranno al sistema di videosorveglianza: “Ci sono anche le telecamere, vediamo se ci saranno di ausilio – ha aggiunto Aloi -. Spesso sono incappucciati e quindi la telecamera lascia il tempo che trova“.

“Questa mattina ho ricevuto una telefonata dai Carabinieri di Savona che mi avvertiva che alla mia auto era stato spaccato il vetro della portiera”, ha raccontato amareggiata ieri una lettrice.

La scorsa settimana nel parcheggio tra il palazzo del tribunale e quello della Provincia un episodio analogo che ha fatto rinascere la preoccupazione nei residenti che, per voce del presidente del Comitato Vivi piazza del Popolo Silvano Tabò, hanno lanciato un appello e incoraggiato le vittime a sporgere denuncia.