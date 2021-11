Raddoppio ferroviario, il sindaco di Albenga: “Garantire collegamenti con il centro città”

Albenga. Nella giornata di ieri lunedì 22 novembre si è tenuta una riunione per discutere il progetto del raddoppio ferroviario al quale hanno partecipato La Regione, RFI e i sindaci del territorio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Quello che pretenderemo sarà che, contestualmente allo spostamento della stazione ferroviaria, sia garantita una viabilità che ne consenta una facile raggiungibilità e collegamenti funzionali tra il Centro Città e la nuova stazione in modo che cittadini e turisti possano accedervi senza difficoltà. Sarà importante, inoltre, valutare la realizzazione di una viabilità alternativa che non sovraccarichi quella esistente. Saremo inoltre determinati nel pretendere che alla sede del vecchio percorso ferroviario venga assegnata una funzione di viabilità alternativa attraverso la trasformazione in pista ciclabile e che sia garantito il recupero delle stazioni dismesse.”

Il consigliere Vincenzo Munì delegato allo “Sviluppo infrastrutturale del territorio” aggiunge: “Ritengo molto importante che nel corso di questa riunione (alla quale hanno partecipato i sindaci del territorio, la Regione e RFI) si sia presentato un cronoprogramma molto preciso e che sia stata sottolineata la volontà di avere una grande attenzione per la sostenibilità ambientale e il rapporto con le comunità locali. Come Amministrazione saremo attenti a fare in modo che questo progetto tenga conto delle esigenze del nostro territorio”.