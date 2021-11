Quiliano: sì alle somme urgenze per l’alluvione e alla messa in sicurezza del rio Santo

Quiliano. Continua l’attività amministrativa della città di Quiliano. E che ricomprende anzitutto la gestione dei due eventi alluvionali sviluppatisi rispettivamente nel novembre 2019 e nell’ottobre 2021, l’emergenza derivante dalla pandemia Covid, nonché la gestione delle attività ordinarie e di sviluppo della nostra comunità secondo gli indirizzi programmatici dell’attuale amministrazione.

Ne sono prova le risultanze delle pratiche esaminate e approvate dal Consiglio comunale, nel corso della seduta svoltasi durante la serata di martedì scorso, 24 novembre 2021. Con votazione unanime, infatti, il Consiglio ha anzitutto ratificato la delibera, precedentemente approvata dalla Giunta comunale, relativa alla variazione di bilancio in via d’urgenza, assunta in conseguenza dell’alluvione del 4 ottobre 2021, e che ha colpito in modo rilevante il territorio comunale.

Attraverso questa corposa variazione di bilancio, l’azione di intervento dell’amministrazione era finalizzata a garantire la copertura finanziaria dei primi e indifferibili interventi di somma urgenza causati da questa nuova alluvione, per un importo complessivo di circa 1 milione e 100mila euro (di cui 800mila euro finanziate con quota parte dell’avanzo di amministrazione), senza quindi aspettare eventuali interventi finanziari da parte dello Stato e della Regione.

“Interventi, questi, assolutamente non rinviabili, in ragione della necessità di ripristinare lo stato dei luoghi lungo la strada dei Tecci e in Località Trexenda, gravemente colpiti da questa alluvione. Il Consiglio ha quindi riconosciuto e condiviso i requisiti d’urgenza della variazione di bilancio, in quanto correlati ad effettive ragioni di pubblico interesse, dovute proprio all’emergenza alluvionale” afferma il sindaco Nicola Isetta.

Durante tale occasione, l’amministrazione comunale ha espresso piena riconoscenza a tutti i volontari della Protezione Civile di Quiliano, della Croce Rossa di Quiliano e Vado Ligure che hanno lavorato alacremente giorno e notte durante questa emergenza alluvionale, nonché a tutto il personale comunale che a diverso titolo ha lavorato in modo incessante e continuo per fronteggiare questa emergenza.

“Ritengo doveroso evidenziare che ad oggi lo Stato non ha ancora formalizzato il riconoscimento dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali del 4 ottobre 2020” precisa ancora il sindaco Nicola Isetta.

“Per questo siamo in costante contatto con Anci Liguria e la Protezione Civile regionale, e stiamo seguendo l’iter amministrativo tuttora in corso a livello ministeriale. Abbiamo comunque ritenuto necessario, con senso di responsabilità, mettere in cantiere i primissimi interventi non rinviabili, proprio per dare una prima concreta risposta alla nostra comunità, nell’auspicio che i finanziamenti statali vengano presto riconosciuti. Non mancheremo di proseguire nel nostro percorso sollecitatorio, e stiamo già lavorando in tal senso per tutelare il nostro territorio, anche e soprattutto in una visione di sviluppo e ripresa sostenibile”.

Nel corso della seduta, il Consiglio comunale ha poi approvato l’assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023. Questa variazione, che si è sviluppata in parallelo alla fase di preparazione del nuovo Bilancio preventivo 2022/2024, deriva in via prioritaria dall’assegnazione da parte dello Stato, della Regione e della Fondazione De Mari di nuovi e ulteriori finanziamenti assegnati a questo Ente, nonché dalla necessità di effettuare ulteriori rimodulazioni e aggiornamenti agli stanziamenti in entrata e uscita, volti a rendere la gestione finanziaria nel modo più attendibile possibile.

Inoltre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto definitivo per i lavori di “Adeguamento del tratto terminale del Rio Santo finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico” per un importo complessivo di 1.027.900 euro adottando l’aggiornamento del vigente Puc, e dichiarando inoltre l’interesse pubblico per la realizzazione del presente intervento: “Quest’opera, importantissima per la salvaguardia territoriale e ambientale di Quiliano, con un lungo iter amministrativo iniziato nel lontano 2006, è stata resa possibile in una prima fase attraverso i finanziamenti statali di progettazione con un contributo pari a € 57.900,00 e successivamente con il Fondo nazionale istituito dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, attraverso l’assegnazione alla Città di Quiliano di un contributo di € 970.000,00 per i relativi lavori” conclude il primo cittadino.

Infine il Consiglio comunale ha approvato, con voto unanime, le perimetrazioni e gli elenchi delle aree percorse dal fuoco e la revisione della Convenzione per la gestione in forma associata dell’attività di istruzione e controllo delle istanze di vincolo idrogeologico gestita dalla Città di Quiliano e che vede coinvolti i Comuni di Vado Ligure, Bergeggi e Noli.