Quiliano, il Comune lancia uno sportello telematico per le richieste di cittadini e utenti

Quiliano. Dal prossimo 8 novembre la Città di Quiliano entra in rete con tutti i servizi, aprendosi ulteriormente al territorio. In pratica, i cittadini e gli utenti non dovranno più recarsi presso gli uffici comunali per le varie pratiche e richieste di ogni tipo. Semplicemente potranno avvalersi del nuovo sportello telematico polifunzionale, accessibile direttamente dal sito internet istituzionale.

Il nuovo sportello telematico, comprensivo anche di una rinnovata veste grafica del sito web istituzionale della Città di Quiliano, verrà attivato in occasione dell’evento di presentazione pubblica che si terrà nella giornata di lunedì 8 novembre dalle 11.30 presso la sala del consiglio comunale (piazza della Costituzione). È possibile partecipare in presenza alla riunione, previa prenotazione presso l’indirizzo email ufficio.segreteria@comune.quiliano.sv.it, o telefonando al numero 019 2000503. Ci si può iscrivere anche on line per seguire la diretta e formulare le domande in collegamento telematico, utilizzando il seguente link.

“Si tratta di un importante passo in avanti per lo sviluppo e la crescita del nostro Comune – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore Cinzia Pennestri – che peraltro si pone in stretta continuità con i nostri obiettivi di transizione al digitale, di apertura totale dell’Ente ai cittadini e agli utenti, di crescita condivisa e solidale volta all’attuazione dei principi indicati nell’Agenda 2030. Questo rilevante intervento, sviluppato con il supporto degli uffici comunali, rappresenta un ulteriore risultato conseguito nel corso del nostro mandato politico-amministrativo, e per questo intendiamo ringraziare il segretario generale e tutti i responsabili dei servizi, in particolare il funzionario responsabile del settore informatico geometra Alessandro Giaccardi.”

Al suddetto evento (che sarà trasmesso in diretta streaming qui) parteciperà l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Nicola Isetta e dall’Assessore all’urbanistica, ambiente, SUAP, vincolo idrogeologico, informatica, outdoor architetto Cinzia Pennestri, unitamente ai tecnici del Gruppo Maggioli e della società Globo. Durante tale occasione verrà presentato e attivato (a partire dalle 12) il nuovo sportello telematico polifunzionale.

Dopo i saluti di benvenuto, interverrà Andrea Garbarini (referente commerciale Gruppo Maggioli) per relazionare sulle strategie per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini. Seguiranno l’intervento di Giovanni Bonati (manager del Gruppo Maggioli) dedicato al codice dell’amministrazione digitale e ai diritti del cittadino” e la dimostrazione pratica sulla gestione delle pratiche on line, che sarà curata da Andrea Visalli (tecnico del Gruppo Maggioli – C&C Sistemi). Seguirà il dibattito con le eventuali domande, approfondimenti e suggerimenti del pubblico. L’incontro sarà coordinato da Anna Pagani, funzionaria dell’area promozione cittadinanza digitale del Gruppo Maggioli.