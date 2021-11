“Puliamo il mondo”, ad Albisola gli studenti hanno raccolto i rifiuti in spiaggia

Albisola Superiore. Anche quest’anno si tiene in tutta Italia “Puliamo il Mondo”: una iniziativa di cura e pulizia, organizzata da Legambiente e arrivata alla sua 29esima edizione.

“Un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere e avere città più pulite e vivibili – commentano dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua -. Queste giornate di volontariato ambientale rappresentano un’utile occasione per sensibilizzare i giovani cittadini e far vivere loro un’esperienza diretta, da protagonisti, per la conservazione e la valorizzazione del bene comune per eccellenza, l’ambiente, per praticare rispetto, impegno, responsabilità, appartenenza alla propria comunità”.

Il Comune di Albisola Superiore ha aderito alla manifestazione in sinergia con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, Albisola Servizi e Assonautica, promuovendo la partecipazione delle classi 5A e 5B della scuola primaria, impegnate anche nel progetto Eco-Schools della FEE.

Nel corso della mattinata, che ha visto anche l’intervento del vicesindaco Roberto Gambetta, i bambini delle due classi si sono alternati in due attività: la pulizia della spiaggia con il supporto di Albisola Servizi e la creazione di un’installazione artistica sui rifiuti (land art), con il CEA Riviera del Beigua.

Protagonisti “scomodi” della land art sono i circa 59.000 mozziconi di sigaretta raccolti nel corso dell’estate 2019 e 2021 durante le attività di pulizia spiagge promosse da Assonautica nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “In spiaggia senza filtri” a cui hanno partecipato come volontari anche alcuni ragazzi stranieri richiedenti asilo (ex SPRAR).

Le 133 bottiglie di diversa dimensione, contenenti i mozziconi raccolti, sono state utilizzate dai bambini, sotto la guida dell’esperto del CEA Riviera del Beigua, per la realizzazione di un pesce stilizzato con l’obiettivo di sottolineare il pericolo a cui la fauna ittica, e non solo, è sottoposta costantemente nei mari di tutto il mondo. Ingestioni accidentali e la permanenza di questi materiali in ambiente causa infatti grossi problemi all’ecosistema.

“Da oltre 30 anni i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più comune al mondo – puntualizzano -, costituiscono fino al 90% dei rifiuti e spesso sono indicati come uno dei principali inquinanti di strade urbane e spiagge. Ogni anno, in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente, con gravi conseguenze per gli ecosistemi marini e non solo”.

“Questi dati dimostrano quanto politiche locali adeguate e attività di informazione e sensibilizzazione siano importantissime nello stimolare comportamenti corretti e rispettosi. I bambini – concludono – hanno inoltre ricevuto in omaggio da Assonautica una borraccia in alluminio e dal CEA Riviera del Beigua una scheda didattica sul tema rifiuti”.