Albisola Superiore. Una mattinata all’insegna dell’ecologia per i soci di Assonautica che, accettando l’invito del Comune di Albisola Superiore, hanno partecipato alla manifestazione di Legambiente “Puliamo il Mondo”.

Due scolaresche della scuola primaria “Della Rovere” si sono date appuntamento sulla spiaggia “La Marinella” per raccogliere rifiuti e creare un’installazione artistica a forma di pesce allineando più di 130 bottiglie contenenti complessivamente circa 59.000 mozziconi, raccolti durante la campagna “In spiaggia senza filtri” del 2019 e del 2021.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Albisola Superiore in sinergia con il Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua, con Albisola Servizi ed Assonautica provinciale di Savona.

A partecipare una quarantina di bambini, tutti con guanti e pettorine di Legambiente, pieni di entusiasmo e di allegria, attenti alle spiegazioni dell’esperto del Centro di Educazione Ambientale ed alle parole del vicesindaco Roberto Gambetta sull’importanza di un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente.

I rappresentanti di Assonautica hanno offerto ad ogni alunno una borraccia di alluminio con il logo dell’associazione ed illustrato alle insegnanti le attività didattiche che il sodalizio rivolge alle scolaresche. E’ stato spiegato anche il progetto “PuliAmo il mare” che vuole coinvolgere chi protegge il mare raccogliendo rifiuti sul fondale marino, sulle spiagge o lungo i fiumi. E’ stata inoltre consegnata documentazione riguardante la lotta contro i mozziconi a terra e consigli per proteggere il mare rivolti ai bambini.

Un “Grazie” corale, con cui gli alunni hanno salutato i rappresentanti di Assonautica, ha concluso la manifestazione. “A prescindere dalla quantità di rifiuti raccolti, questi eventi sono fondamentali per inculcare nelle nuove generazioni, con azioni concrete, la cultura del rispetto dell’ambiente in modo che comprendano che, con piccoli gesti condivisi da molti, è possibile ottenere dei grandi risultati – dicono da Assonautica – Per noi è molto importante rivolgersi ai bambini parlando di salvaguardia dell’ambiente e ringrazia i soci che hanno partecipato all’evento”.