Promozione con testimonial sportivi, l’affondo: “13 ore di dibattito… Poi non ci sono soldi per sanità e servizi”

Liguria. Ancora bagarre in Consiglio regionale sulla legge per la promozione del territorio ligure: all’inizio del dibattito sulla votazione degli articoli e degli emendamenti tutti i consiglieri di minoranza hanno lamentato l’assenza del presidente della giunta Giovanni Toti (che aveva presentato congedo per impegni istituzionali, ndr) e hanno contestato la mancanza di chiarimenti circa i criteri sulla destinazione dei fondi e di un approfondimento, anche con le categorie interessate, che erano stati chiesti nella riunione di martedì scorso dell’Ufficio di presidenza, integrato con i capigruppo e i presidenti delle Commissioni.

Alessandro Piana, vicepresidente della giunta regionale, ha ribattuto illustrando le finalità del provvedimento: “Il disegno di legge intende attivare uno strumento di internazionalizzazione che si sviluppa attraverso campagne promozionali, che promuovono il territorio ligure, realizzate e veicolate da società sportive professionistiche”.

Il vicepresidente ha specificato: “La campagna promozionale è un sistema di azioni che coinvolgono atleti di elevata popolarità, come testimonial”.

Nella seduta del mattino è stato votato, e respinto con 10 voti a favore (minoranza) e 16 contrari, il primo degli emendamenti presentati dalla minoranza: l’emendamento, che era stato depositato da Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente), chiedeva che le società sportive che attiveranno le campagne promozionali avessero sede operativa in Liguria.

Su questo emendamento sono intervenuti, dichiarando voto favorevole, Luca Garibaldi e Sergio Rossetti del gruppo Pd-Articolo Uno, Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Ferruccio Sansa e Selena Candia del gruppo Lista Ferruccio Sansa presidente e Paolo Ugolini (Mov5Stelle).

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino, durante l’esame degli articoli, ha spiegato che le modalità specifiche di allocazione dei fondi spettano alla giunta. Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha condiviso le spiegazioni di Berrino.

“Pensavamo di non dover più tornare sull’argomento, ma evidentemente ci sbagliavamo visto che il consigliere di minoranza Ferruccio Sansa ha ritenuto di dover tornare sul tema relativo alle sponsorizzazioni che Regione Liguria intende fare sulle maglie della nostre squadre di calcio professionistiche – dichiarano i consiglieri della Lista Toti Liguria in Consiglio regionale – Appare veramente incredibile, ma dopo ore di discussione e confronto il capo (si fa per dire…) dell’opposizione ritiene di non avere ancora chiara la finalità e le modalità dell’operazione. Ferruccio, te lo diciamo con tutta la chiarezza e la coerenza che ci sono proprie: il fine ultimo è quello di offrire (a un prezzo veramente irrisorio) un veicolo di promozione alla nostra regione che difficilmente può trovare uguali”.

“Siamo assolutamente convinti che per te sia un concetto non semplice da assimilare, l’insieme delle forze che ti sostengono riunisce insieme la parte più pervicace di quella sinistra che per anni ha provveduto ad affossare qualunque indicatore di crescita della nostra regione, e il Movimento 5 Stelle, quel partito che da anni teorizza il folle pensiero della decrescita felice, portando grigiore, incompetenza e decremento in qualunque contesto abbia disgraziatamente potuto amministrare” aggiungono ancora i consiglieri arancioni in Regione Liguria.

“La coda polemica dell’intervento del consigliere Sansa, totalmente non inerente all’argomento che si stava trattando in quel momento durante l’assemblea legislativa, ha riguardato la presenza del presidente Giovanni Toti in tv, mentre ieri c’è stata una Commissione con i genitori dei bambini affetti da disabilità – conclude il gruppo consiliare – Lo sappiamo che Ferruccio è solito mischiare le pere con le mele e ogni occasione, anche quella meno indicata, diventa una ghiotta occasione per dare il la al solito mantra: ‘È tutta colpa di Toti’, ma il presidente (che non ha bisogno di nessun difesa d’ufficio, sia chiaro) si trovava in tv ad esporre la sua posizione a riguardo del possibile lockdown per le persone non vaccinate, e una grande tv nazionale rappresenta una grandissima cassa di risonanza per far capire alle persone quali sono le motivazioni che portano a prendere determinate decisioni. Ma noi lo sappiamo che la condivisione, caro Ferruccio, non è il tuo forte. D’altronde sei l’espressione di forze politiche che decisioni sulla pelle delle persone ne hanno prese parecchie; alle ultime regionali dovresti essertene reso conto anche tu”.

“Non lasciamoci ingannare dal nome vago: in soldoni, si tratta di attribuire 210mila euro di soldi pubblici per le magliette delle squadre professionistiche di calcio. Un po’ di pubblicità nazionale a una regione, la nostra Liguria, che appare allo sbaraglio sotto ogni aspetto: dissesto idrogeologico, tutela delle coste, gestione della sanità pubblica, trasporti pubblici… – dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – 13 ore di discussione che potevano essere evitate se con un minimo di lungimiranza questa Giunta, che senza Toti in aula è allo sbaraglio, avesse accettato di discutere coerentemente del DdL 95 in commissione con le audizioni richieste dall’opposizione”.

Per il consigliere regionale di minoranza il gruppo consiliare ‘Cambiamo’ ha accusato l’opposizione di non capire, “ma la verità è che la totale trasparenza di come vengono spesi soldi pubblici è un dovere della politica, non un fastidio… E, con tutto il rispetto per il calcio professionistico, è inaccettabile che ci siano i soldi per le magliette del Genoa e della Sampdoria ma non ci siano, per fare un esempio tra tanti, per la presa in carico di 1200 minori disabili – denuncia il vicepresidente della commissione sanità Pastorino – Operiamo in un’amministrazione che ha risorse limitate e il modo in cui le impieghiamo – o meglio, il modo in cui la maggioranza decide di impiegarle, dice tutto della visione di questa Giunta capitanata da Toti. Ed è cristallino che questa Giunta non ha a cuore gli interessi della popolazione più fragile, più in difficoltà, più povera, più in crisi per colpa – anche – della pandemia”.

“Una cosa appare ormai chiara: al nostro presidente nonché assessore al bilancio nonché assessore alla sanità Giovanni Toti non interessa minimamente occuparsi della cosa pubblica in Liguria – conclude Pastorino – E il motivo, a mio avviso, è che non abbia alcune intenzione di portare a termine il suo mandato”.