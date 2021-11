Promozione “A”: Soccer Borghetto ad Alassio per continuare a crederci, Vallescrivia-Ceriale il big match

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per l’undicesima giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata all’insegna dei gol e dello spettacolo. Dopo dieci giornate a dare nell’occhio è sicuramente un vertice della classifica estremamente genovese, un’egemonia tuttavia apertamente sfidata dal lanciatissimo Soccer Borghetto di Davide Brignoli e dal Ceriale di mister Biolzi, formazioni determinate pronte ad insidiare qualunque avversaria.

Di seguito ecco le designazioni arbitrali scelte per questo turno:

BAIA ALASSIO CALCIO

SOCCER BORGHETTO

Pietro Francesco Donati

Chiavari

Alessio Grossi

Imperia

Elena Parizzi

Albenga

BRAGNO

PRAESE 1945

Filippo Morbelli

Albenga

Manuela Sciutto

Novi Ligure

Loredana Roman

Novi Ligure

CAMPOROSSO

VIA DELL’ACCIAIO F.C.

Marco Bagnato

Genova

Luis Xavier Bautista Romero

Genova

Chiara Nania

Genova

CELLE RIVIERA CALCIO

GOLFO DIANESE 1923

Paolo Trabucco

Chiavari

Mattia Delfino

Albenga

Mario Preci

Savona

SERRA RICCO’1971

LEGINO 1910

Emanuele Lorenzo Del Panta

Imperia

Christian Lazzarotti

Genova

Luigi Ucci

Genova

VALLESCRIVIA 2018

CERIALE CALCIO

Gianmarco Raggi

La Spezia

Gezim Rushanaj

Genova

Santina Delfino

Genova

VELOCE 1910

VOLTRESE VULTUR SSDARL

Luca Magaglio

Imperia

Enrico Conio

Genova

Davide Salinelli

Genova

Le squadre dunque scaldano i motori, l’undicesima giornata del Girone A del campionato di Promozione si prospetta come davvero appassionante.