Promozione “A”: sfida intensa tra Legino e Bragno, Ceriale contro il Camporosso per continuare a stupire

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la decima giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata all’insegna dei gol e dello spettacolo. Dopo nove giornate a dare nell’occhio è sicuramente un vertice della classifica estremamente genovese, un’egemonia tuttavia apertamente sfidata dal lanciatissimo Soccer Borghetto di Davide Brignoli, tecnico estremamente soddisfatto per quanto mostrato dai suoi finora.

Di seguito ecco le designazioni arbitrali scelte per questo turno:

BORZOLI

VALLESCRIVIA 2018

Giovanni Tanzella

La Spezia

Yassine El Hamdaoui

Novi Ligure

Davide Biase

Genova

CERIALE CALCIO

CAMPOROSSO

Filippo Spigno

Genova

Christian Lazzarotti

Genova

Andrea Poggi

Genova

GOLFO DIANESE 1923

BAIA ALASSIO CALCIO

Igor Nicola Viviani

Genova

Noureddine Benou

Genova

Chiara Nania

Genova

LEGINO 1910

BRAGNO

Marco Vitale

Savona

Jetmir Hasa

Albenga

Filippo Morbelli

Albenga

PRAESE 1945

VELOCE 1910

Lorenzo Bardini

Savona

Giuseppe Nicolosi

Genova

Vesselin Adriano Torrero

Genova

VIA DELL’ACCIAIO F.C.

SERRA RICCO’1971

Martin Virgilio

Imperia

Gezim Rushanaj

Genova

Santina Delfino

Genova

VOLTRESE VULTUR SSDARL

CELLE RIVIERA CALCIO

Francesco Isnardi

Albenga

Maria Greta Repetto

Chiavari

Matteo Vranicich

Genova

Le squadre dunque scaldano i motori, la decima giornata del Girone A del campionato di Promozione si prospetta come davvero appassionante.