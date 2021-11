Prima Categoria, vittoria da primato per la Carcarese: battuto 3 a 0 il Pontelungo

CARCARESE- PONTELUNGO 3-0 (45’+3’ Moresco, 75’ Revello, 94′ Canaparo)

Carcare. Carcarese-Pontelungo: migliore difesa (appena 3 gol subiti) contro miglior attacco (16 reti segnati). Sarà dura oggi per le due formazioni riuscire a portarsi a casa i tre punti in una partita che si prospetta agguerrita.

Alta è infatti la posta in palio per entrambe le squadre. Da una parte i biancorossi cercheranno di mantenere il primato in classifica (per ora condiviso con i cugini dell’Aurora), dall’altra gli ingauni proveranno a ridurre il gap dalle due capoliste valbormidesi, distanti 5 punti.

Dopo tre vittorie consecutive infatti per il Pontelungo è arrivata la prima sconfitta in campionato proprio in Valbormida, contro il Millesimo. E nel turno successivo, nonostante il risultato utile, i ragazzi di Zanardini si sono allontanati ulteriormente dalla vetta guadagnando un solo punto con l’Atletico Argentina.

Filotto di cinque successi consecutivi invece per la Carcarese che, nonostante le numerose assenze a causa di qualche infortunio di troppo, è riuscita a rimanere concentrata e a non lasciare punti per strada.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Vero, Croce, Revello, Moresco, Volga, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida. A disp.: Briano A., Branchetti, Canaparo, De Matteis, Mombelloni, Alò, Manfredi, Spozio, Marini.

PONTELUNGO: Rossi, Bonadonna, Enrico, Garibizzo, Calandrino Matteo, Caputo, Nardi, Badoino, Perrier, Sfinjari, Chariq. A disp.: Ferrari, Bovio, Gerini, Greco, Interguglielmi, Calandrino Simone, Paltrinieri. All.Fabio Zanardini

ARBITRO: Simone Dinapoli di Savona

PRIMO TEMPO

1′ Si parte con un leggero ritardo, fischio d’inizio ore 14:38

8′ Ancora nessuna occasione degna di nota, ma tanto agonismo e ritmi alti al Candido Corrent

11′ Cambio gioco di Zizzini per Brovida che dal limite dell’area si libera dell’avversario e lascia partire il sinistro, la conclusione si spegne sul fondo

14′ Il primo corner è della partita è per i biancorossi: batte dalla sinistra Zizzini al centro dell’area, colpisce Bonadonna verso la sua porta, non arriva nessuno della Carcarese e Caputo riesce ad allontanare

16′ Un rimpallo favorisce Revello che ci prova dai 25 metri, Rossi manda in angolo

18′ Giallo per capitan Badoino che atterra Brovida

21′ Ammonito anche Matteo Calandrino che a gioco fermo sgambetta Zizzini sulla linea laterale

26′ Gioco fermo per qualche minuto per permettere le cure ad Orcino, dopo il fallo di Nardi.

28′ Nonostante il dolore alla caviglia, il centrocampista rientra in campo, ma continua a scaldarsi Alò

35′ Annullato il gol del Pontelungo per fuorigioco: corner di Caputo dalla sinistra,direttamente in porta, Giribaldi allontana con i pugni, la palla finisce a Nardi che ci prova, rimpallato. Davanti alla porta infila in rete Perrier, ma è in posizione irregolare

41′ Punizione dalla sinistra di Caputo, smanaccia Giribaldi, la palla rimane lì, ma l’arbitro ferma il Pontelungo per fallo. Buon momento per la squadra di mister Zanardini

45′ Due minuti di recupero

46′ Punizione nei pressi del vertice sinistro di Caputo, in area non tocca nessuno, la palla esce di pochissimo

47′ RIGORE PER LA CARCARESE! Rossi atterra Brovida in area, l’arbitro indica il dischetto e ammonisce il portiere ospite

48′ GOOOOL! Dagli 11 metri va Moresco, il suo sinistro potente finisce sotto la traversa. Carcarese in vantaggio

49′ Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa. Triplo cambio per il Pontelungo entrano Ferrari, Bovio e Greco per Rossi, Calandrino M. (entrambi ammoniti) e Perrier

2’ Corner dalla destra di Caputo, la palla arriva al limite a Badoino che ci prova di prima intenzione, fuori

4’ Ammonito anche Sfinjari

7’ Primo cambio per la Carcarese: esce Moresco per un problema muscolare, entra De Matteis

16’ Altro cambio per mister Chiarlone: Alò per Manti. Zizzini ora prima punta

23’ Incursione di Brovida sulla destra, servito da Alò, entra in area, ma Ferrari è pronto nell’uscita

24’ 10 vs 10. Dopo il fallo di Garabino su Brovida, nasce un parapiglia in campo. Gioco fermo per qualche minuto, fino a quando l’arbitro decide di espellere Garabino e Alò

27’ Zizzini per Volga che tenta la conclusione dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta

30’ GOOOOOOL! Cross di Volga sul secondo palo, incornata precisa di Revello. È bis biancorosso

32’ Esce Brovida per Mombelloni

35’ Quarto cambio per il Pontelungo: Paltrinieri per Chariq

36’ Punizione dai 25’ metri: Sfinjari di poco a lato

40’ Zizzini lascia spazio a Canaparo

45′ Sette minuti di recupero

48′ RIGORE PER LA CARCARESE! Azione personale di Mombelloni che salta la difesa ospite, arriva in area, dove Ferrari lo atterra

49′ TRIS! Dal dischetto va il neo entrato Canaparo che non sbaglia

50′ Triplice fischio. La Carcarese prima in classifica in solitaria