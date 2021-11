Prima Categoria: San Cipriano sciupone, la Vadese castiga sul filo di lana (2-1)

Quiliano. Settima giornata del campionato di Prima Categoria “B”. La Vadese beffa 2 a 1 il San Cipriano, le reti sono sopraggiunte negli ultimi cinque minuti della sfida, in un vibrante botta e risposta.

Fischio d’inizio questo pomeriggio, al campo sportivo “Picasso” di Quiliano, ore 14:30.

Negli anticipi odierni; Savona in goleada sul campo del Fegino (0-6). Pareggio (1-1) tra Pro Pontedecimo e Vecchia Audace Campomorone.

Gli azzurro granata allenati da Saltarelli sono reduci dal brusco tonfo in casa dello Speranza (6-2). Gli ospiti genovesi della Valpolcevera hanno invece scontato il turno di riposo.

Tabellino:

Vadese-San Cipriano 2-1 (89′, 90+4 Salis – 90’+1 Olanda)

Vadese: Provato, Venneri, Appice, Brondo, V. Suetta, Quaglia (70′ Enrile), Salis, Signori, B. Tona (70′ Ninivaggi) Giannone, Piu

A disp.: Ceraolo, D’Anna, Cavalleri, Brando, Tatti. All. Saltarelli

S. Cipriano: Carbone, Villa, El Atiki, P. Montecucco (67′ M. Montecucco) Merlo, De Vecchi (66′ Lalli), Saulle (63′ A. Montecucco), Olanda, Paolessi (78′ Pizzella), Lipani, Vicini (72′ Pozzati)

A disp.: Semino, Sacchi, Rosasco. All. Siri

Arbitro: Rati (Imperia)

Note: Pomeriggio coperto, caratterizzato da leggera pioggia. Ammoniti; P. Montecucco, Pizzella (SC). Fondo sintetico in discrete condizioni. Angoli 1-7. Spettatori 50 circa.

Cronaca Diretta (LIVE):

Inizio dell’incontro, ore 14:32.

6′ San Cipriano in attacco. Saulle, girata in mischia nel cuore dell’area. Provato si oppone di piede.

8′ Ammonito P. Montecucco (SC) per un fallo da tergo sulla fascia destra.

13′ Lungo lancio dalle retrovie effettuato da Brondio. Il portiere Carbone ospite, esce dalla propria area, scaraventando in rimessa laterale ed evitando ogni rischio.

18′ Opportunità San Cipriano. Vicini affonda sul fondo sinistro, presentandosi nei pressi dell’area piccola. Finta su un avversario e conclude. Il suo tiro in diagonale esce un metro.

22′ San Cipriano in avanti. Combinazione in zona trequarti sull’asse Paolessi-Olanda. Quest’ultimo, di prima intenzione, prova a sorprendere Provato con un tiro dalla lunetta. La palla sibila alla destra del portiere locale.

29′ Punizione dai venticinque metri, posizione centrale. Calcia Lipani, pallone alto di poco.

31′ R. Tona scatta sul filo del fuorigioco. Il portiere genovese Carbone è però attento, sventando in uscita bassa.

34′ La Vadese prova a uscire dal guscio. Salis, vincendo un contrasto, avanza sulla fascia sinistra. Il suo tiro a mezza altezza si spegne sull’esterno della rete.

37′ Venneri crossa dalla destra. Piu gira di testa dal limite debolmente dell’area. Carbone blocca.

40′ Grande opportunità San Cipriano. Errore in disimpegno della retroguardia locale. Paolessi si avventa su un rinvio maldestro di un difensore, presentandosi a tu per tu con Provato; lo salta, ma si defila troppo, favorendo il recupero di due difensori vadesi, appostati sulla linea di porta . Con lo specchio di tiro a quel punto ristretto, il centravanti genovese non riesce a depositare la sfera in fondo al sacco.

43′ Guizzo in area di Paolessi, il quale allunga in acrobazia per Sauelle. Questi indirizza con la testa, spalle alla porta. Provato si distende e fa buona guardia.

Il San Cipriano, nonostante numerose opportunità, non è riuscito finora a trovare la giusta concretezza negli ultimi venti metri.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Vadese-S. Cipriano 0-0.

Inizio della ripresa ore 15:33.

50′ Occasione San Cipriano. Olanda conquista caparbiamente palla sul fondo destro, avanza verso il centro dell’area e scarica all’indietro per Saulle. Il tiro di quest’ultimo deviato da un difensore locale, mette fuori causa Provato. La palla spiove però un metro sopra la traversa.

55′ Vadese in attacco. Direttamente da una rimessa laterale sulla sinistra. Piu prende posizione in un corpo a corpo, ma calcia addosso a Carbone.

66′ Salis dalla trequarti imbecca Piu. Carbone esce in anticipo sull’attaccante azzurro granata, lasciando tuttavia la porta sguarnita. L’azione prosegue; Giannone, tenta il pallonetto. Un difensore genovese, appostato vicino al palo, lascia sfilare con lo sguardo.

69′ Il San Cipriano protesta, invocando un fallo da rigore. Recriminazioni plateali. Ne fa le spese Lipani, venendo ammonito.

76′ Olanda apre per il taglio sulla destra di Alessandro Montecucco. Il tiro del neo entrato, esterno destro di controbalzo, è fuori bersaglio.

79′ Giallo a Pizzella (SC).

82′ Ninivaggi va via sulla sinistra, grazie a uno spunto. Palla messa in mezzo. Salis stoppa nel cuore dell’area, ma perde l’attimo proficuo.

83′ Ammonito Venneri (V).

89′ GOL VADESE! Corner dalla sinistra. Selis si libera della marcatura e schiaccia di testa sul secondo palo.

90’+1 Il San Cipriano si getta in attacco. Montecucco su un traversone dalla sinistra in spaccata, non riesce a trovare la deviazione vincente sotto misura.

90’+2 GOL SAN CIPRIANO mette a sedere un difensore un con “sombrero, trafiggendo Provato con un tiro a mezza altezza.

Il San Cipriano va all’arrembaggio: Provato salva in angolo un balzo felino.

90’+4 GOL VADESE. Salis si accentra dalla sinistra e calcia. Il suo tiro viene toccato da un difensore ospite, trovando una deviazione beffarda in pallonetto, che mette fuori causa il portiere ospite Carbone. Punizione eccessiva per i genovesi, i quali devono però fare mea culpa sulle tante opportunità non sfruttare. 2-1.

90’+5 Fischio finale: Vadese-San Cipriano 2-1.