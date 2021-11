Prima Categoria: lo Speranza di Girgenti entra in zona play off rubando l’occhio

Lo Speranza ha puntato sulla continuità e sulla fedeltà all’idea in estate. Giovani (il titolare più “anziano” era il 1997 Titi) e gioco era l’imperativo della gestione Calcagno. Lo è anche quello del nuovo corso guidato da Davide Girgenti, che già in estate aveva dichiarato di sentirsi perfettamente in sintonia con la filosofia societaria.

Anche nelle prime uscite in Coppa Liguria, i rossoverdi avevano messo in mostra trame interessanti. Un gioco corale studiato che parte dal basso non tanto per specchiarsi ma per poter poi attaccare al meglio le retroguardie avversarie. Atteggiamento propositivo che nelle ultime due in casa ha fatto vittime illustri: roboante successo per 6 a 2 sulla Vadese e vittoria contro la capolista – e imbattuta – Sampierdarenese.

I due goal, messi a segno da Cham e Di Nardo, sono il frutto di una rete di passaggi che è difficile realizzare improvvisando. Testimonianza di come anche in categorie “basse” si possa proporre uno spettacolo gradevole attraverso il quale migliorare anche i singoli. Cosa più importante, col successo di ieri lo Speranza è entrato nella griglia play off. La classifica è corta dietro, vero, ma anche rispetto a quelle davanti la distanza non è siderale.

La rete di passaggi e il recupero nella trequarti che hanno portato al goal di Cham

L’azione coast to coast del goal di Di Nardo