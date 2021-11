Prima Categoria, una Carcarese inarrestabile cala il poker al Mallare: finisce 4 a 2

CARCARESE – MALLARE 4-2 (18’ Caruso, 22’ Bonifacino, 36’ Manti, 49′ Brovida, 55′ Kadrija H.,74′ Moresco)

Carcare. Grande festa oggi al Candido Corrent, la Carcarese finalmente torna nel suo fortino che si presenta con un nuovo look. Sono terminati, infatti, questa settimana i lavori al nuovo manto in sintetico dello stadio valbormidese, che verrà inaugurato dalla sfida contro il Mallare.

Prima del match, però, in campo il settore giovanile con le partite di Primi Calci e Piccoli Amici, a seguire i Pulcini. “Abbiamo voluto che fossero i piccoli campioni biancorossi, che rappresentano il nostro presente e futuro, a calcare per primi il nuovo campo”, ha dichiarato la società.

Alle 15 sarà invece il turno della Prima Squadra guidata da Loris Chiarlone che, davanti al proprio pubblico, non intende stoppare il filotto di vittorie di questo inizio stagione. In totale, contando anche la Coppa Liguria, infatti, la Carcarese ha conquistato 8 successi consecutivi, di cui 3 in campionato che le hanno permesso di occupare insieme a Pontelungo e Aurora la vetta della classifica.

Ottimi risultati in linea con l’obiettivo dei biancorossi che, come dichiarato più volte, mirano ad un campionato di alto livello. Diverse invece le speranze del Mallare che punta alla salvezza e, dopo i primi tre punti conquistati di misura con l’Atletico Argentina, non lascerà vita facile ai padroni di casa.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Vero, Bonifacino, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida. A disp.: Briano, Concas, Canaparo, Gjoka, Gioca, Mombelloni, Pera, Revello, Reale, Volga. All. Loris Chiarlone

MALLARE: Kadrija A., Aziz, Bogliacino, Gillardo, Torrini, Pistone, Fornara, Said, Foglino, Caruso, Rodino. A disp.: Celestini, Zavala, Mileto, Torrini, Siri M., Siri S., Kadrija H. All. Andrea Alloisio

ARBITRO: Riccardo Bergonzi di Imperia

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 15:04

9′ Punizione di Zizzini di pochissimo sopra la traversa

17’ RIGORE PER IL MALLARE! Fallo di Brovida su Foglino, l’arbitro indica il dischetto

18’ GOOOOL! Dagli 11 metri va l’ex Caruso che spiazza Giribaldi, i compagni lo abbracciano ma lui non esulta

22’ PARI! Punizione in area, dove l’incornata di Bonifacino pareggi subito i conti

29’ Ci prova ancora Bonifacino: riceve sulla sinistra da Zizzini, entra in area e lascia partire un diagonale potente, ma impreciso. Palla sul fondo

36’ GOOOOL! Cross di Orcino, al centro dell’area, dove Manti di testa infila il raddoppio biancorosso

40’ Primo cambio per il Mallare: Samuel Siri per Aziz

48’ termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, secondo cambio per il Mallare: Kadrija per Rodino

4′ GOOOOOOL! Lancio di Spozio per Brovida che taglia perfettamente dietro al difesa e davanti a Kadrija non sbaglia

8′ CARCARESE IN 10! Espulso Orcino per doppia ammonizione

10′ GOOOOOL! Accorcia le distanze il Mallare con il neo entrato Kadrija H., la cui incornata sugli sviluppi della punizione di Caruso è vincente

11′ Concas per Manti

19′ Volga rileva Zizzini

22′ Volga serve centralmente Alò che ci prova dalla distanza, di poco sopra la traversa

24′ Espulso il viceallenatore biancorosso Genta per proteste

29′ POKER BIANCOROSSO! Punizione di Volga che picchia sull’incrocio dei pali, tap in vincente di Moresco

31′ Revello prende il posto di Brovida

40’ Canaparo subentra per Alò

43’ Torrini per Fornara

45’ Quattro minuti di recupero

46’ Mileto prende il posto di Foglino

47’ Canaparo serve al centro dell’area Revello che non riesce ad impattare bene il pallone

49’ Triplice fischio