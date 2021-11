Prima Categoria, primo successo in campionato per la San Filippo: 4-0 a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Dopo solamente quattro giornate disputate, la partita tra Borghetto e San Filippo Neri può già essere definita una sfida salvezza. Le due squadre, infatti, in questo avvio di campionato hanno raccolto pochissimo: i granata sono sempre stati sconfitti, mentre i giallorossi hanno ottenuto un punto.

Le due formazioni, nella stagione in corso, si sono già affrontate due volte in Coppa Liguria: a Borghetto è finita 1 a 1; ad Albenga la San Filippo si è imposta per 4 a 0.

La cronaca. Enrico De Luca e Guido Fruzzetti presentano i padroni di casa con Mottola, Briozzo, Di Leo, Sabia (cap.), Pianese, Canciani, Cabiati, Dahmani, Simonassi, Amendola, Gervasoni.

A disposizione: Dell’Oriente, Colotto, Lila, Di Crescenzo, Fruzzetti, Bova, El Allali, Cattaneo.

Simone Rattalino schiera la San Filippo con Scarlata, Guarino, Calarco (cap.), Testa, Santelia, Baglio, Y. El Maazouzi, Ardoino, Gentile, Halaj, Principato.

In panchina: Romano, Vignati, Bogliolo, Immordino, Fumagalli, Longo, Coppola, Sappa.

Arbitra Arjeno Plloci della sezione di Chiavari. Si gioca davanti ad una sessantina di spettatori.

Ospiti in tenuta blu con inserti giallorossi e calzettoni gialli; padroni di casa in maglia bianca, calzoncini e calzettoni granata.

Borghetto con Mottola tra i pali; in difesa da destra Brozzo, Sabia, Canciani, Dileo; a centrocampo Cabiati, Pianese, Dahmani, Gervasoni; in attacco Simonassi e Amendola.

Giallorossi con Scarlata in porta; linea a quattro con Guarino, Santelia, Baglio, Calarco; Testa davanti alla difesa, Ardoino e Halaj a centrocampo, El Maazouzi e Principato esterni; Gentile punta.

Al 3° rinvio dei locali respinto, la palla finisce sui piedi di El Maazouzi che scocca il destro dal limite, Mottola si distende e para in angolo.

Poco dopo Halaj cade in area, gli albenganesi reclamano invano il rigore.

Al 6° conclusione di prima intenzione di Gentile, presa sicura di Mottola.

Al 10° destro teso di Guarino da fuori area, Mottola col pugno manda in angolo.

Al 12° Halaj calcia a rete, ribattuto, riprende El Maazouzi: rasoterra a lato.

Al 12° si sblocca il risultato. Dal semicerchio dell’area Halaj si porta la palla sul destro e fa partire un tiro che si infila tra il portiere e il palo alla sua destra. 0 a 1.

Al 18° prova il tiro Principato ma impatta male e la palla si spegne sul fondo.

Al 20° concludono a rete El Maazouzi, ribattuto, e poi Ardoino, Mottola respinge.

Al 26° Gentile riceve al limite, si gira e tira: a lato.

Al 28° punizione dalla lunghissima distanza per la San Filippo, quaranta metri circa. Sul pallone va Baglio che calcia direttamente in porta e sorprende Mottola, che non ci arriva. 0 a 2.

Al 34° palla da Halaj ad Ardoino che calcia ad incrociare da posizione defilata, alto.

Al 38° la palla arriva in piena area a Gervasoni, Baglio lo chiude al momento del tiro.

Al 41° Sabia evita il peggio fermando il tiro di Halaj, lanciato cogliendo la difesa locale scoperta.

Al 43° conclusione da fuori di Pianese, alta.

Mezzo minuto di recupero. Si va al riposo con la San Filippo in vantaggio 2 a 0.

Secondo tempo. In campo Di Crescenzo e Fruzzetti al posto di Cabiati e Gervasoni.

Borghetto subito pericoloso. Punizione dalla fascia destra calciata da Briozzo, al limite dell’area Amendola si esibisce in una splendida conclusione in acrobazia che colpisce la traversa.

Al 6° Briozzo al volo lancia Fruzzetti che deposita la palla in rete, ma è in fuorigioco.

All’8° ammonito Baglio.

All’11° Principato calcia una punizione dalla sinistra, respinta dall’uomo in barriera; il numero 11 riprende e crossa sul secondo palo dove El Maazouzi, tutto solo, la spinge in rete di testa. 0 a 3.

Inizia a cadere una leggera pioggia.

Al 19° lancio in verticale di Ardoino, due giocatori locali mancano l’impatto, la sfera arriva a Principato che prova a scavalcare Mottola con un tocco sotto ma il portiere ci arriva e con la mano manda in angolo.

Al 20° cartellino giallo a Guarino, Rattalino protesta e viene ammonito anche lui.

Al 22° Sappa prende il posto di Principato.

Al 26° lancio lungo per Sappa che avanza e conclude in corsa: palo alla destra di Mottola, poi la palla finisce tra le sue braccia.

Al 27° entrano El Allali per Amendola e Colotto per Briozzo.

Al 32° sventagliata dalla sinistra di Calarco, sul secondo palo irrompe El Maazouzi che calcia in porta: Mottola respinge.

Cartellino giallo ad Halaj per un fallo a centrocampo.

Entrano Bova per Dileo e Immordino per Santelia al 33°.

Al 36° Testa cede il posto a Fumagalli.

Al 38° lungo rinvio di Scarlata, buco difensivo e Gentile in area può calciare a rete, Mottola respinge ma la palla arriva a Sappa che la appoggia in rete per il 4 a 0.

Esce El Maazouzi, entra Vignati. Al 41° entra Longo al posto di Gentile.

Longo prova a sorprendere Mottola dalla lunghissima distanza, alto.

Cartellino giallo ad un giocatore ospite in panchina, Coppola, che dice ancora qualcosa all’arbitro e si vede mostrare il secondo giallo: espulso.

Al 45° giallo a Baglio. È il secondo: San Filippo in dieci. Sulla punizione Simonassi calcia sulla barriera.

Quattro minuti di recupero, c’è ancora tempo per un tiro di Vignati parato da Mottola, poi il triplice fischio.

La San Filippo fa bottino pieno sul campo del Borghetto vincendo 4 a 0 e centrando così il primo successo in campionato.